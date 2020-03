Air Tahiti : Des vols réservés aux élèves et aux touristes étrangers

Tahiti, le 19 mars 2020 – La compagnie inter-îles locale, Air Tahiti, a annoncé que ses vols entre ce jeudi et dimanche seront réservés aux élèves rentrant dans leur île et aux visiteurs qui reviendraient sur Tahiti pour rejoindre leur pays.



La compagnie aérienne inter-îles locale, Air Tahiti, a annoncé qu’à compter de ce jeudi et jusqu’à dimanche, la priorité sera donnée aux élèves rentrant dans leur famille via les avions d’Air Tahiti, ainsi qu’aux visiteurs rentrant sur Tahiti et qui seront en transit pour rentrer dans leur pays via un vol international. Certains passagers ne pourront donc pas être embarqués.