Air Moana obtient la défisc' locale pour trois nouveaux ATR 72

Tahiti, le 23 juillet 2025 – Le gouvernement a acté lundi l’octroi du bénéfice de la défiscalisation locale à la société Natireva, détentrice de la compagnie aérienne Air Moana, dans le cadre de l’acquisition de trois nouveaux ATR 72-600 XT qui devraient entrer en service fin 2026.



C’est la suite qui était attendue après l’entrée du Pays au capital de la société Nativreva, détentrice de la compagnie aérienne Air Moana : le gouvernement acte par plusieurs arrêtés en date du 21 juillet l’octroi de la déficalisation locale à cette société de transport aérien dans le cadre de l’acquisition de trois nouveaux avions. Ces ATR 72-600 XT doivent renforcer la flotte de la compagnie inter-îles, dès septembre 2026 pour la porter à six aéronefs. L'avantage fiscal accordé au titre du projet d'investissement agréé consiste en une réduction de la totalité des droits et taxes à l'importation de ces trois nouveaux avions.



Le Pays est entré cette année au capital de Natireva via la société d’économie mixte Sofidep et l’acquisition d’une action à un peu plus de 5 000 francs. En marge du collectif budgétaire de mars dernier, le gouvernement justifiait cette prise de participation minimum par sa volonté de “conforter son soutien” à la compagnie aérienne inter-îles et “permettre la garantie des prêts contractés par la compagnie auprès du pool bancaire local”.



Cette entrée au capital a ainsi permis au gouvernement de se porter garant du prêt de 600 millions de francs à Natireva qui va offrir l’opportunité à la compagnie de contracter un prêt afin d’acquérir les trois nouveaux ATR 72-600 XT de sa flottille pour 9 milliards de francs.



Les élus de la commission de l'Économie à l’assemblée, notamment Nuihau Laurey, n'avaient alors pas hésité à évoquer un “soutien quasiment abusif” du Pays à la compagnie aérienne en grande difficulté financière. Le collectif budgétaire qui était soumis à leur examen actait l’octroi de ce prêt de 600 millions de francs à Natireva (après l'avoir déjà aidée financièrement à hauteur d'1,6 milliard de francs), et permettait au Pays d'entrer au capital de la compagnie par le biais d’une participation minimale mais déterminante. L’objectif est de préserver une concurrence saine dans le secteur aérien local, en soutenant les compagnies polynésiennes, avait défendu le président Moetai Brotherson : “Nous avons vocation à aider nos compagnies polynésiennes et l'arrivée d'Air Moana a créé de l'émulation”.