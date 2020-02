Air France: appel aux débrayages dans les escales en France vendredi et samedi

Paris, France | AFP | mardi 18/02/2020 - Les cinq syndicats du réseau court-courrier d'Air France ont déposé un préavis de grève pour vendredi et samedi dans les escales en région et à l'aéroport d'Orly, pour protester notamment contre le recours accru à la sous-traitance, a-t-on appris mardi.



La CGT, FO, la CFDT, la CFE-CGC et l'Unsa de la compagnie Air France "refusent d'avaliser l'attrition" du secteur et s'inquiètent du recours accru à la sous-traitance après plusieurs plans de départs volontaires.

Ces syndicats appellent le personnel à des débrayages "de quelques heures à une journée", a indiqué à l'AFP Christophe Malloggi, de FO Air France, deuxième organisation dans le périmètre court-courrier d'Air France.

"Les discussions avec la direction sont au point mort", a-t-il affirmé.

Parmi les revendications figurent "l'ouverture des mobilités volontaires" sur l'exploitation des court-courrier "pour répondre au besoin des escales en sous-effectif" et "l'emploi de ressources externes" pour assurer le programme de vol de l'été 2020 "dans les escales en tension d'effectifs sans recours systématique à la sous-traitance", avec "possibilité d'embauche en CDI de ces personnels formés et qualifiés", selon le communiqué commun des cinq syndicats.

Un plan de départs volontaires, qui concerne quelque 465 personnes sur plus de 3.000 salariés (métiers de pistes, agents responsables de l'enregistrement et de l'embarquement, etc.), a été lancé en septembre et doit prendre fin en mars, d'après M. Malloggi.