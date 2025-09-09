

Aider les patients face au cancer à Taravao

Tahiti, le 16 septembre 2025 – Après Punaauia en avril, c’est au tour de Taravao d’accueillir la journée des patients et des aidants autour du cancer, ce samedi 20 septembre. Passés par la maladie, les membres du collectif Tū Mana Ora proposeront des ateliers sur l’annonce, les traitements, les évasans et les soins de support avec le soutien de plusieurs partenaires, dont l’ICPF et Amazones Pacific. La création d’une association dédiée à la Presqu’île est également en projet.





Diagnostiqué d’un cancer des poumons il y a tout juste deux ans, Gilbert Baron est actuellement sous immunothérapie après plusieurs séances de chimiothérapie. L’envie d’aider les patients a jalonné son propre parcours. “Lorsque j’ai été pris en charge par le personnel médical ici ou en France lors de mon évasan, j’ai été touché par la façon dont on prenait bien soin de nous. Je me suis juré de rendre l’ascenseur d’une façon ou d’une autre. Je ne savais pas comment faire, et c’est mon oncologue qui m’a proposé de prendre contact avec l’ICPF (Institut du cancer de Polynésie française, NDLR). On m’a proposé d’intégrer un groupe de futurs patients-partenaires en vue de créer une formation pour l’accompagnement de nouveaux patients dans leur parcours médical, grâce à notre expérience”, confie-t-il.



En parallèle de sa participation à ce projet qui devrait aboutir d’ici 2026, Gilbert Baron est le président-fondateur du collectif Tū Mana Ora depuis avril dernier avec comme objectif de soutenir les patients à tous les niveaux, y compris auprès des services et des institutions. “Le parcours est relativement difficile, donc c’est important de pouvoir échanger entre patients”, remarque-t-il. Une cinquantaine de membres actifs œuvrent dans cette optique.



​“Répondre à une demande”

Dans la continuité de la journée du 12 avril à Punaauia qui avait attiré une centaine de participants, c’est au tour de Taravao d’accueillir une journée des patients et des aidants autour du cancer, ce samedi 20 septembre. L’événement est organisé par Tū Mana Ora, en partenariat avec l’ICPF et plusieurs associations, dont



“On vient répondre à une demande de plusieurs patients de la Presqu’île”, explique Gilbert Baron, avant de détailler le programme. “On a prévu des ateliers concrets en commençant par l’annonce du médecin, qui est le point de départ d’un long trajet pour le patient et son entourage, en sachant que chacun réagit à sa façon. Pour les nouveaux patients, c’est aussi très important d’aborder comment vivre avec la maladie et les différentes formes de traitement, car quand le parcours de soins n’est pas commencé, ils ne savent pas à quoi s’attendre et il faut du temps pour définir les bons protocoles. Les évasans vers la France ou la Nouvelle-Zélande restent très courantes pour des raisons techniques. Pour les gens qui n’ont jamais quitté leur île, ça peut être traumatisant. Plusieurs associations spécialisées, comme A Tauturu ia na et Te Ramepa Ora, seront présentes pour répondre aux questions. Elles font un travail énorme ! Des soins de support, comme les massages, seront proposés.” Les questions relatives à la nutrition et à l’activité physique adaptée seront aussi abordées.



Et l’un des premiers conseils que Gilbert Baron donne aux personnes qu’il rencontre est aussi évident qu’essentiel : “Dès qu’il y a une douleur inhabituelle, il faut consulter pour être pris en charge au plus tôt”.

Dans la continuité de la journée du 12 avril à Punaauia qui avait attiré une centaine de participants, c’est au tour de Taravao d’accueillir une journée des patients et des aidants autour du cancer, ce samedi 20 septembre. L’événement est organisé par Tū Mana Ora, en partenariat avec l’ICPF et plusieurs associations, dont Amazones Pacific – qui a ouvert une antenne au sud de Tahiti en janvier – et la Ligue polynésienne contre le cancer, ainsi que les communes de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest.“On vient répondre à une demande de plusieurs patients de la Presqu’île”, explique Gilbert Baron, avant de détailler le programme. “On a prévu des ateliers concrets en commençant par l’annonce du médecin, qui est le point de départ d’un long trajet pour le patient et son entourage, en sachant que chacun réagit à sa façon. Pour les nouveaux patients, c’est aussi très important d’aborder comment vivre avec la maladie et les différentes formes de traitement, car quand le parcours de soins n’est pas commencé, ils ne savent pas à quoi s’attendre et il faut du temps pour définir les bons protocoles. Les évasans vers la France ou la Nouvelle-Zélande restent très courantes pour des raisons techniques. Pour les gens qui n’ont jamais quitté leur île, ça peut être traumatisant. Plusieurs associations spécialisées, comme A Tauturu ia na et Te Ramepa Ora, seront présentes pour répondre aux questions. Elles font un travail énorme ! Des soins de support, comme les massages, seront proposés.” Les questions relatives à la nutrition et à l’activité physique adaptée seront aussi abordées.Et l’un des premiers conseils que Gilbert Baron donne aux personnes qu’il rencontre est aussi évident qu’essentiel : “Dès qu’il y a une douleur inhabituelle, il faut consulter pour être pris en charge au plus tôt”.

​Infos pratiques Journée des patients et des aidants autour du cancer, samedi 20 septembre 2025, de 9 h 30 à 15 h 30, au parc Teaputa de Taravao. Gratuit et ouvert à tous. Plus d’infos sur la page Facebook de Tū Mana Ora

​Un projet d’association à la Presqu’île Heifara, diagnostiqué d’un cancer des poumons et d’une tumeur au cerveau en début d’année, et Daniel, atteint d’un cancer de la prostate, également aidant auprès de son épouse touchée par un cancer du sein, participeront à cette journée placée sous le signe du partage. Ils en profiteront pour lancer un appel dans le cadre d’un projet de création d’une association dédiée aux patients du sud de Tahiti “pour se soutenir mutuellement”.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 16 Septembre 2025 à 15:29 | Lu 436 fois



