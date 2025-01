Aux petits soins des Amazones à Taravao

Tahiti, le 17 janvier 2025 – Après Papeete et Moorea, l’association Amazones Pacific a inauguré une nouvelle antenne à la Presqu’île, ce vendredi. Des “soins de support” en faveur du bien-être des femmes atteintes d’un cancer y sont assurés par six professionnels, de la psychologie au massage, en passant par le sport ou encore la musique.





Le centre Vahinerii s’était paré de rose, ce vendredi matin, à l’occasion de l’inauguration d’une antenne de l’association Amazones Pacific, qui “accompagne, sensibilise et soutient” les femmes atteintes d’un cancer ou en rémission.



Après Tipaerui et Moorea, c’était un moment important pour les patientes de la Presqu’île, nombreuses à avoir fait le déplacement pour s’informer. La matinée s’est articulée autour d’ateliers animés par les six professionnels impliqués dans le projet, à travers leur spécialité : esthétique, massage, sophrologie, psychologie, yoga, activités physiques adaptées, activités créatives et musique. Pour l’anecdote, plusieurs d’entre eux exercent dans des locaux voisins ou partagés ; une proximité appréciable pour les patientes.





Des “soins de support” réguliers

“On a des personnes ressources et un espace dédié pour pouvoir proposer aux femmes de la Presqu’île des soins de support”, se réjouit la présidente de l'association Amazones Pacific, Marie-Christine Seroux. “Les soins de support, c’est tout ce qui va améliorer la qualité de vie au niveau santé, physique et psychologique. C’est aussi se retrouver et être ensemble. On parle de sororité : c'est quelque chose qui fait du bien ! L'objectif, c'est de passer au mieux le parcours de soins et de se retrouver dans un espace de quiétude avec des intervenants qu’elles connaissent, en toute bienveillance, et avec des femmes qui vivent la même chose”.



Les participantes du jour ont pu découvrir la palette d’activités proposées dans le cadre de cet accompagnement pris en charge par l’association, en complément des actions menées à l’hôpital de Taravao depuis l’ouverture du service de chimiothérapie, en 2018. “Comme à Papeete, on va établir un planning mensuel qui sera transmis à l'ensemble des Amazones”, annonce la présidente de l’association. Pour commencer, les séances seront hebdomadaires ou mensuelles, selon les spécialités. Cette initiative devrait permettre à plusieurs dizaines de femmes de bénéficier de plusieurs soins de support chaque année.



​Véronique Mai, esthéticienne-masseuse et professeure de ‘ukulele : “Les patientes nous ont motivés” “Je m'occupe des patientes en chimiothérapie à l’hôpital de Taravao. En 2024, j'ai aussi travaillé dix mois au Taaone. Ce sont les patientes qui nous ont motivés à ouvrir cette petite sœur des Amazones à la Presqu'île. Ça leur évite de faire trop de route, car c'est fatiguant. Le massage, c'est un moment de détente pour soi. Je pratique aussi l'acupression pour rééquilibrer certains points du corps. Pour les soins, j'utilise des produits adaptés ou de l'huile de coco vierge. Le ‘ukulele, on est né avec : c'est un moment de joie et de concentration. L'objectif, cette année, c'est de finaliser une chanson pour les Amazones. On se donne rendez-vous pour le concert d’Octobre rose !”.

Wanda, patiente de Mataiea : “Prendre soin de nous” “C’est Véronique, qui m’a suivie pendant ma prise en charge à l’hôpital, qui m’a encouragée à venir. Je découvre tout ce que propose l’association Amazones et c’est très bien ! Je n’ai pas été suivie psychologiquement pendant mon traitement, et aujourd’hui, on a cette chance. On a accès à énormément de choses pour prendre soin de nous”.

