Aide au digital : quatre projets soutenus

PAPEETE, le 22 août 2018. La société du Terevau a reçu une aide de 5.8 millions de Fcfp pour transformer son système de gestion commerciale dans le cadre du dispositif d'aide au digital.



Le conseil des ministres a octroyé des aides financières à quatre projets dans le cadre du dispositif d'aide au digital. Une aide de 2,2 millions de Fcfp a été accordée à la société SARL Tahiti Robotics. Il s’agit d’un projet de développement et de vente du logiciel MindControl. Il s'agit d'un logiciel permettant de contrôler par le pouvoir de la pensée les appareils électriques qui nous entourent. Pour cela, le logiciel récupère les commandes mentales générées par un casque électroencéphalogramme posé sur la tête d'une personne, et les transmet à une sorte d'interface électronique raccordée à l'appareil à contrôler.



Une aide de 2,5 millions de Fcfp a été accordée à la société SNC Ité. Son projet consiste à mettre en place la première plateforme numérique de la formation professionnelle avec l’objectif de « réinventer » la formation de l’ensemble des salariés, en particulier des cadres et des personnels de management, en leur permettant d’accéder facilement, de manière flexible et à un coût très compétitif à des formations spécialisées.



Une aide de 5,8 millions de Fcfp a été accordée à la société SARL SNGV2 Moorea. Ce projet consiste à transformer un système de gestion commerciale en développant un outil de gestion couplé aux médias digitaux. Cet outil de gestion commerciale utilisera les moyens déjà mis en place (application mobile et site internet) et sera opérationnel au lancement du Terevau Piti.



Une aide de 5 millions de Fcfp a été accordée à la société SARL Somatech. Ce projet consiste à déployer un outil de structuration des méthodes dans les métiers techniques et leur traitement administratif, le progiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). Cet outil permettra de fiabiliser la gestion des interventions, la réactivité et la rentabilité de l’entreprise.