« Âià » sur le marae Arahurahu

PAEA, le 4 juillet 2019. Cette année, la troupe Ori i Tahiti dirigée par Teraurii Piritua a été choisie, par le Conservatoire artistique de la Polynésie française, pour se produire tous les samedis du mois de juillet et le premier samedi du mois d’août au marae Arahurahu de Paea. Le thème, écrit par Tane Raapoto s’intitule Âià.



La troupe de Terau Piritua a frappé fort, dimanche en fin d’après-midi sur les espaces somptueux du marae Arahurahu : en avant-première de la série de cinq spectacle que le groupe donnera chaque samedi de juillet et le premier samedi d’août. Les artistes ont été ovationnés par un public composé d’associations caritatives - SOS Village d’enfants, Pu no te Hau ... - et de leurs familles, qui ont les premiers goûté à la délicieuse magie de « AI’A », la Patrie commune au cœur de tous les enfants du Fenua.



Le spectacle s’articule autour de quatre tableaux et mettra en scène plus de 80 artistes (52 danseurs et danseuses, 15 musiciens, 7 chanteurs, 2 ‘örero : Joachim Tama et Karine Taea et un pupu himene).

Les compositeurs des chants sont Teraurii Piritua et Tamatoa Kautai, qui ont remporté, lors du Heiva 2018, le prix des meilleurs compositeurs et le prix du meilleur aparima pour "Hui metua".

Le chef d'orchestre et compositeur des pehe est Tamatea Teraa.



Les chorégraphies sont signées Teraurii Piritua, Kelly Terorotua, Poerava Taea et Francky Tehiva.

Les costumes ont été créés par Teraurii Piritua à partir de matériaux locaux. Les couleurs du spectacle seront pour l’essentiel le marron, l’ocre, le jaune et le vert, afin de représenter la terre dans tous ses états.