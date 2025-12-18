

Agriculture: le gouvernement promet des mesures en janvier

Paris, France | AFP | vendredi 02/01/2026 - Le gouvernement va prendre des mesures en faveur des agriculteurs "tout au long du mois de janvier", avec de premières annonces de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard attendues dès dimanche, a rapporté vendredi l'entourage de Sébastien Lecornu.



"De nombreuses mesures seront annoncées progressivement tout au long du mois de janvier. Certaines le seront dès ce dimanche par la ministre de l'Agriculture", indique la même source, sans détailler leur contenu.



Le Premier ministre prévient toutefois qu'il faudra un budget pour les mettre en oeuvre. "Le monde agricole ne peut pas attendre le mois de février pour la mise en oeuvre de ces décisions. C'est pourquoi il est nécessaire d'avancer rapidement sur les discussions" du projet de budget pour 2026, qui n'a pas pu être adopté dans les temps en 2025, souligne son entourage.



Sébastien Lecornu doit recevoir les syndicats agricoles lundi (Jeunes agriculteurs et Coordination rurale) et mardi (FNSEA et Confédération paysanne), après en avoir fait autant en décembre et mené "un travail conséquent" avec ses équipes depuis, précise son entourage.



Les syndicats, divisés entre eux, avaient alors jugé "insuffisantes" les promesses faites, attendant une vision pour l'agriculture, une meilleure gestion de la crise sanitaire et climatique, et une défense plus ferme de la France face à la concurrence internationale.



Le Premier ministre réunira en outre la semaine prochaine l'ensemble des ministres concernés, assurant que le gouvernement "continuera de se battre pour des mesures de justice et d'équité en faveur des agriculteurs".



Le chef de gouvernement a demandé à cet égard de "rompre avec l'approche techno qui fait du mal, tourne parfois le dos au bon sens, et nourrit le sentiment d'injustice".



Les agriculteurs font toujours face à la maladie animale très contagieuse de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC)-- un nouveau cas a été détecté en Ariège, selon un bilan actualisé vendredi du ministère de l'Agriculture--.



Et ils contestent en parallèle le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays latino-américains du Mercosur, dont la signature a été repoussée à janvier.



Sébastien Lecornu considère comme "légitime que les mobilisations se poursuivent" car "elles jouent un rôle essentiel pour maintenir la pression sur Bruxelles" sur le traité UE-Mercosur mais aussi sur le futur budget de la Politique agricole commune (PAC) ou la problématique des engrais, soulignent ses services.



Après un ralentissement des actions fin décembre, les syndicats prévoient tous une amplification de la mobilisation sur le terrain la semaine prochaine.

