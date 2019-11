Agression à Puurai : trois hommes interpellés

Tahiti, le 11 novembre 2019 - Une livreuse de pizza a été violemment agressée samedi soir à Faa’a. La jeune femme a été rouée de coups et dépouillée. Trois individus ont été interpellés au lendemain de cette agression. Actuellement en garde à vue, ils seront déférés mardi et présentés en comparution immédiate.



Le 9 novembre, vers 21 heures, une livreuse de pizza âgée de 30 ans a été victime d’une rare agression. Alors qu’elle effectuait une livraison en face du temple mormon à Puurai, la victime s’est retrouvée face à plusieurs individus qui l’ont frappée à l’aide d’un bâton et à coups de poing. Les agresseurs ont ensuite volé son scooter, sa sacoche qui contenait 10 000 fcfp et les pizzas qu’elle devait livrer.



Au lendemain de ce vol avec violence, trois hommes, soupçonnés d’être les auteurs de l’agression, ont été interpellés par les gendarmes et placés en garde à vue. Ils seront déférés au tribunal mardi puis présentés en comparution immédiate. Les trois individus sont déjà défavorablement connus des forces de l’ordre.