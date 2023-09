Afrique du Sud: des vagues hors normes frappent les côtes du Cap

Le Cap, Afrique du Sud | AFP | dimanche 17/09/2023 - Les vagues hors normes ont atteint quatre mètres en moyenne: sur les côtes touristiques proches du Cap, de fortes marées conjuguées à des vents violents ont provoqué une puissante houle au cours du weekend, l'eau dépassant les digues et inondant par endroits rues et maisons.



Une femme de 92 ans est morte dans les intempéries qui ont débuté samedi, a rapporté Craig Lambinon, porte-parole des sauveteurs en mer (NSRI) interrogé dimanche par l'AFP.



Dans un restaurant de bord de mer à Kalk Bay, village de pêcheurs niché dans une baie ouverte sur l'Atlantique, à une trentaine de kilomètres du Cap, l'eau a surpris les clients en s'engouffrant par les fenêtres.



"J'en ai encore la chair de poule", avoue Asemahle Daniels, une serveuse de 26 ans. Chiffon à la main, elle s'accorde une pause après avoir passé un bonne partie de la matinée de dimanche à éponger le sol.



Sur la jetée, une poignée de curieux observent avec excitation les rouleaux qui viennent se briser sur un phare: "Il faut voir ça de ses propres yeux au moins une fois dans sa vie", s'extasie Yuri Ray, 44 ans.



Une marée montante, avec un coefficient supérieur à la moyenne, peut provoquer "des vagues de grande amplitude", a expliqué à l'AFP le prévisionniste de l'institut sud-africain de météorologie, Lehlohonolo Thobela.



Sur d'impressionnantes images largement partagées sur les réseaux sociaux, l'eau déferlant dans les rues de plusieurs localités proche du Cap a emporté samedi poubelles et voitures en stationnement.



L'institut national de météorologie a émis une alerte sur les quelque 3.000 km de côtes du pays jusqu'à lundi. Les secours ont appelé à la prudence et plusieurs plages de la région ont été fermées.