Affaire du Ranelagh : mises en examen confirmées pour Gaston et Réginald Flosse

PAPEETE, le 6 août 2019 - La chambre de l’instruction a confirmé ce matin les mises en examen de Gaston et Réginald Flosse dans le cadre de l’affaire de l’hôtel particulier du Ranelagh. Les deux hommes sont soupçonnés de “tentative d’escroquerie au jugement” et de “complicité de tentative d’escroquerie au jugement”.



En mars dernier, les avocats de Gaston Flosse et de son fils Réginald avaient saisi la chambre de l’instruction afin de faire annuler les mises en examen de leurs clients. Ils estimaient que le dossier ne comportait pas “d’indices graves et concordants”.



La chambre de l’instruction a rendu son délibéré ce matin en confirmant les mises en examen de Gaston Flosse et de son fils, Réginald.