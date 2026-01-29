

Affaire Pierre Palmade: l'humoriste aura purgé sa peine à la fin février

Bordeaux, France | AFP | mardi 17/02/2026 - Pierre Palmade, condamné fin 2024 à deux ans de prison de ferme pour avoir provoqué un grave accident routier, aura purgé sa peine le 27 février prochain, a indiqué mardi le parquet de Bordeaux, confirmant une information de RTL.



L'humoriste, qui avait quitté la prison en avril 2025 pour poursuivre sa peine sous bracelet électronique, a bénéficié de "réductions de peine conformes au barème classiquement utilisé par le juge d'application", a précisé le parquet.



"L'intéressé reste soumis à un sursis probatoire pour une durée de trois ans comportant notamment une obligation de travail, une obligation de soins et une obligation d’indemniser les victimes", a ajouté Renaud Gaudeul, le procureur de la République de Bordeaux.



Selon RTL, le comédien a systématiquement respecté les horaires qui lui étaient demandés et réglé les dommages et intérêts réclamés dans sa condamnation, sans aucun incident à déplorer.



Le 20 novembre 2024, Pierre Palmade avait été reconnu coupable de blessures involontaires sur une famille après la violente collision qu'il a provoquée en février 2023 sur une route de Seine-et-Marne en conduisant sous l'emprise de stupéfiants, après trois jours à consommer des drogues sans dormir.



L'accident a fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, qui a perdu après le choc le bébé qu'elle attendait.

