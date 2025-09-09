

Affaire Maddie: le principal suspect est sorti de prison en Allemagne

Sehnde, Allemagne | AFP | mercredi 17/09/2025 - Le principal suspect dans la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann en 2007 au Portugal, Christian Brückner, est sorti de prison mercredi en Allemagne après avoir purgé une peine pour viol dans une autre affaire.



Le procureur allemand Christian Wolters, qui n'a pu empêcher cette remise en liberté faute de preuves suffisantes à ce stade pour obtenir une mise en accusation, s'est inquiété, dans un récent entretien à l'AFP, de la libération d'un individu "foncièrement dangereux".



Contacté par l'AFP, un porte-parole de l'établissement pénitentiaire a confirmé la sortie "vers 09H15" (07H15 GMT) de Christian Brückner, 48 ans.



A cette heure-là, un véhicule noir, conduit par l'avocat du suspect, est sorti de la prison encadré par deux véhicules de police, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.



Sa remise en liberté intervient à l'expiration de sa peine pour le viol d'une Américaine âgée de 72 ans en 2005 au Portugal.



La disparition dans la même région de Madeleine McCann, dite "Maddie", elle, n'a jamais été élucidée malgré une campagne internationale et une mobilisation médiatique hors du commun.



Fausses pistes et rebondissements ont aussi participé au retentissement mondial de cette énigme criminelle.



Selon le procureur, l'expert psychiatre qui a examiné récemment Christian Brückner, un homme au lourd passé judiciaire pour des crimes sexuels violents, a conclu que "de nouvelles agressions sexuelles (étaient) à attendre".



"Il n'a suivi aucune thérapie (...) en prison, et dès lors nous devons partir du principe qu'il va récidiver", a estimé M. Wolters dans un entretien accordé en septembre à l'AFP.



En conséquence, le parquet a demandé à ce que M. Brückner soit soumis à des mesures de surveillance.



Selon le magazine Spiegel, le tribunal régional de Hildesheim a accédé à sa demande, imposant à l'ex-détenu de porter un bracelet électronique et de se présenter régulièrement aux autorités.



Selon la même source, la ville de Sehnde l'a informé que son passeport lui serait retiré, en échange d'une carte d'identité valide uniquement sur le sol allemand.



Le tribunal et le procureur n'ont pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP. La Ville de Sehnde n'a pas voulu faire de commentaire.



- Même région -



M. Brückner a toujours démenti avoir un lien avec l'affaire Maddie, tandis que le parquet allemand n'a jamais détaillé le contenu de son dossier au nom du secret de l'instruction.



Selon le magazine allemand Spiegel, sa première condamnation pour atteinte sexuelle sur des enfants remonte à son adolescence.



Madeleine McCann, trois ans, avait disparu en mai 2007 d'un logement de vacances dans l'Algarve, au Portugal, alors que ses parents dînaient dans un restaurant voisin.



En 2020, les enquêteurs allemands ont soudainement désigné M. Brückner comme leur principal suspect, assurant disposer de preuves concrètes. Mais ces éléments se sont avérés insuffisants pour une inculpation.



Le viol pour lequel M. Brückner a été condamné avait été commis dans la même région où la fillette avait disparu.



A l'époque des faits, l'accusé vivait sur la côte portugaise de l'Algarve, à proximité du lieu de villégiature des McCann, et un téléphone portable à son nom a borné près de leur logement le soir de la disparition.



Il a, en outre, été acquitté fin 2024 d'une série de crimes sexuels contre des enfants commis dans cette même zone entre 2000 et 2017. Les juges avaient estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner, en dépit de son profil "d'agresseur sexuel sadique".



- "Répercussions" -



Dans ce dernier dossier, le parquet a fait appel et espère un nouveau procès mais la décision n'interviendra pas avant 2026. Dès lors, sa remise en liberté était inévitable.



"Nous espérons juste que lorsqu'on aura besoin de lui, nous pourrons le retrouver", dit M. Wolters.



Le procureur a assuré que son équipe poursuivait ses efforts dans le dossier.



Le résultat d'une perquisition en juin au Portugal, notamment, "n'a pas encore été exploité", souligne-t-il.



De son côté, l'avocat de Christian Brückner, Friedrich Fülscher, a récemment déclaré à la chaîne publique NDR que les commentaires du procureur "aur(aie)nt des répercussions sur sa vie future".



"Il sera très difficile pour lui de trouver un emploi, un logement, et de manière générale de retrouver une place dans la société", a-t-il avancé.



Selon lui, "on ne veut avoir aucun type de contact avec un tueur d'enfants présumé".

