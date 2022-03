Adultes-relais en mission de proximité à Vaininiore

Tahiti, le 14 mars 2022 – Les deux adultes-relais de Papeete sont intervenus lundi dans le quartier Vaininiore.



Les deux adultes-relais recrutés pour intervenir dans les quartiers prioritaires de Papeete sont intervenus lundi dans la servitude Atiu, quartier Arupa-Puea-Vaininiore, à la demande de la directrice de la jeunesse et des sports de la commune. Cette intervention de proximité dans cette servitude de 33 habitations, a permis de mesurer les enjeux auxquels les habitants sont confrontés au quotidien. Ces médiateurs sociaux ont vocation à intervenir pour les accompagner dans les différentes démarches administratives ou de recherche d’emploi. Ces deux acteurs de proximité interviennent ainsi dans les huit quartiers identifiés prioritaires de la ville, auprès de leurs 12 800 habitants.



Seize médiateurs sociaux sont déployés dans les communes de Arue, Faa’a, Paea, Papeete, Pirae et Punaauia et à Moorea sous l’égide du syndicat mixte en charge du contrat de ville de l’agglomération de Papeete (SMCDV).

Décliné pour la première fois en 2021 en Polynésie et cofinancé par l’État, ce dispositif de proximité s'est intéressé au recrutement d'adultes de 26 ans au moins, issus des quartiers prioritaires et à la recherche d’un emploi. Ils sont aujourd'hui chargés d’œuvrer pour l'insertion dans ces mêmes quartiers. Cette brigade déployée dans les communes de l’agglomération urbaine et à Moorea prévoit de doubler son effectif courant 2022.