Adoption hors procédure : Les raisons de la relaxe

Tahiti, le 3 mars 2021 - Après la relaxe générale inattendue prononcée le 25 février dernier par le tribunal correctionnel à l'encontre de deux couples dans le cadre d'une adoption réalisée hors procédure, Tahiti Infos détaille et explique les motivations du jugement.



Le 25 février dernier, le tribunal correctionnel de Papeete a relaxé les parents biologiques d'une petite fille née le 29 septembre et le couple qui avait tenté de l'adopter en s'affranchissant de la procédure. Cette décision avait vivement fait réagir l'opinion publique au regard, notamment, des réquisitions de prison ferme prises par le procureur de la République lors de l'audience à l'encontre de trois des quatre mis en cause. Tahiti Infos a pris connaissance des motivations du jugement qui ont conduit le tribunal à prononcer la relaxe générale.



Des trois délits pour lesquels les quatre mis en cause étaient poursuivis, en qualité d'auteurs ou de complices, le tribunal correctionnel a commencé, dans les motivations de son jugement du 25 février, par aborder celui du “délit de provocation à l'abandon d'un enfant” qui était reproché au couple adoptant. Il ressortait en effet des investigations menées par les enquêteurs qu'entre le 16 septembre et le 10 octobre, les deux hommes avaient payé des frais médicaux (gynécologiques, dentaires), ainsi que des sommes liées à “des dépenses alimentaires” et des courses pour la rentrée scolaire pour un montant total de 114 000 Fcfp. Réfutant toute idée d'un consentement “provoqué” par un “don financier” ou la “promesse d'un avantage quelconque”, le tribunal a considéré sur ce point qu'en “tout état de cause, la nature des dépenses, exclusivement liées à la nourriture et à l'hébergement de la famille biologique et à la santé de la mère et de l'enfant à naître ainsi que leur caractère limité” ne permettait pas de les regarder comme un “gain matériel indu". Il a estimé que ces sommes ne visaient qu'à participer “à la préservation de la santé et à pourvoir aux besoins alimentaires de la mère et de ses enfants.”