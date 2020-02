Administration : la radiation de Jean Torohia validée

Tahiti, le 25 février 2020 - Dans une décision rendue mardi, le tribunal administratif valide l’arrêté de radiation des cadres de l’administration prononcé en avril 2019 à l’encontre de Jean Torohia.



Radié de la fonction publique territoriale par un arrêté présidentiel du 12 avril 2019, Jean Torohia avait saisi le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette sanction disciplinaire et sa réintégration au rang des cadres de l’administration.



L’ancien fonctionnaire du Pays est débouté par une décision rendue mardi. Il soulevait des irrégularités formelles dans les arrêtés pris pour le mettre à l’écart et contestait la sanction disciplinaire car "reposant sur des faits qui ne sont pas établis".



Dans la décision rendue mardi, le tribunal écarte ses arguments sur la forme et constate que l’ancien fonctionnaire "a été révoqué pour avoir été à l’origine de détournements de fonds et de biens publics appartenant à l’établissement public TFTN (Te Fare Tauhiti Nui, ndlr)" et "n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la réalité des griefs relevés à son encontre".



Responsable du parc automobile et des cartes de carburant délivrées aux agents de la Maison de la culture pour les besoins du service, Jean Torohia a été mis en cause pour avoir détourné à son profit près de 155 000 Fcfp de gasoil. L’enquête administrative a également pu établir qu’en 2016 cet ex-fonctionnaire avait vendu à un particulier de Papara des éléments d’un plancher de scène appartenant à la Maison de la culture et pris dans l’entrepôt de l’établissement public.