

Accident mortel à Moorea

Tahiti, le 4 avril 2026 – Un quadragénaire est décédé vendredi à Moorea après avoir percuté une voiture au niveau du PK 30 à Haapiti.



Nos confrères de Polynésie la 1ère ont rapporté que le conducteur d'un deux-roues âgé d'une quarantaine d'années était décédé vendredi après s'être déporté sur la voie opposée et avoir percuté une voiture dans la commune de Haapiti à Moorea. Depuis le début de l'année, dix personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du Fenua.











Rédigé par Garance Colbert le Samedi 4 Avril 2026 à 09:41 | Lu 2373 fois



