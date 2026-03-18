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Accident mortel à Moorea


Accident mortel à Moorea
Tahiti, le 4 avril 2026 – Un quadragénaire est décédé vendredi à Moorea après avoir percuté une voiture au niveau du PK 30 à Haapiti.
 
Nos confrères de Polynésie la 1ère ont rapporté que le conducteur d'un deux-roues âgé d'une quarantaine d'années était décédé vendredi après s'être déporté sur la voie opposée et avoir percuté une voiture dans la commune de Haapiti à Moorea. Depuis le début de l'année, dix personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du Fenua.
 
 
 
 
 

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 4 Avril 2026 à 09:41 | Lu 2373 fois
           


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