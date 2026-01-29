

Accident de la circulation à Raiatea : une mère et sa fillette de 4 ans blessées

Tahiti, le 25 février 2026 - Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi 25 février, peu après 12 heures, dans la commune de Uturoa, sur l’île de Raiatea. Le choc a eu lieu devant le Restaurant Napoli, le long de la route de ceinture.



Selon les informations recueillies auprès des pompiers présents sur place, une voiture transportant une mère et sa fille de 4 ans s’engageait sur la route principale afin de rejoindre l’axe menant vers l’aéroport. C’est à ce moment qu’un 4x4, conduit par un homme âgé d’une cinquantaine d’années, est venu percuter violemment le véhicule sur le côté conducteur.



Sous la violence du choc, la voiture a été fortement endommagée. Les deux victimes, dont le pronostic vital était engagé, ont été prises en charge par les secours et transportées aux urgences. Elles étaient toutefois conscientes au moment de l’intervention, ont précisé les pompiers. Les gendarmes se sont également rendus sur les lieux afin de sécuriser la zone et procéder aux premières constatations.



Il s’agit du deuxième accident de la circulation survenu dans la journée à Raiatea, annonce la commune.



Les autorités appellent à la plus grande prudence sur les routes, notamment dans ce secteur très fréquenté, et rappellent l’importance de ralentir à l’approche des zones à risque, de respecter les distances de sécurité et de rester particulièrement attentif aux piétons et aux deux-roues, afin d’éviter de nouveaux drames.



