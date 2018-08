Abus de confiance : « Rere » Puputauki conteste les faits en appel

Pour vous, il n’y a pas d’abus de confiance puisqu’il n’y a pas de victime ?



" C’est un peu le message que j’ai essayé d’apporter à la Cour. Monsieur Puputauki est seulement poursuivi pour des abus de confiance, ce qui sous-entend à mon sens qu’il y ait des victimes qui estiment avoir été trompées dans ce qu’elles avaient confié à mon client. En réalité, quand on lit les auditions, les gens vous disent ; « j’ai confiance en Monsieur Puputauki, je sais qu’il va finir son projet et qu’il va me rembourser un jour. » La plupart n’ont donc pas déposé plainte et le parquet a tout de même renvoyé mon client. Aujourd’hui, vous l’avez vu tout comme moi, il n’y aucune victime dans la salle."





Ce projet est en cours depuis 15 ans. Où en est-il aujourd’hui ?]b



« Ce projet de l’immeuble Queestown est aujourd’hui entre les mains de l’agence Newstone et il est déjà commercialisé et il devrait peut-être sortir en 2019. Ça aura pris 15 ans avant que Monsieur Puputauki arrive à finaliser ce projet car il a été confronté au Taui en 2004 et en 2005, à la crise économique qui s’en est suivie, à son incarcération et ça n’a pas été facile de passer tous ces obstacles. Je comprends qu’on lui reproche autre chose, sa gestion pas très orthodoxe. C’est vrai sauf qu’aujourd’hui, il n’est pas poursuivi pour cela. Il faut qu’il soir jugé pour les faits pour lesquels il a été renvoyé et j’estime que ces faits d’abus de confiance sont inexistants. »