À table... pour le concours de nouvelles

Tahiti, le 19 septembre 2022 - Un concours de nouvelles est organisé en marge du 22e Salon du livre Lire en Polynésie qui se déroulera du 17 au 21 novembre prochain. Les propositions de texte doivent être transmises avant le 20 octobre. Cette année le thème retenu est “Mā’a, Nourritures, en 2050 … dans nos assiettes”.



Dans le cadre de la 22e édition du Salon du livre Lire en Polynésie, l’association des éditeurs de Tahiti et des îles et ses partenaires s’associent au Plan climat de la Polynésie française en lançant un concours d’écriture de nouvelles sur la thématique “Mā’a, Nourritures, en 2050 … dans nos assiettes”. Les textes proposés devront être rédigé à la manière d’une nouvelle. De petites productions écrites de 3000 signes tout au plus qui devront être transmises avant le 20 octobre prochain. Le concours est ouvert aux écrivains en herbe de 11 ans et plus (voir encadré). L’occasion pour les plumes du fenua de se projeter dans un avenir pas si lointain et d’imaginer un monde, une histoire à travers la cuisine et ses aliments.



L’alimentation est au cœur de la vie. Préoccupation du quotidien, elle est également au centre d’enjeux économiques, sociaux, culturels, de santé publique et de développement durable. Parce que la cuisine et ses aliments racontent des histoires, personnelles, intimes, familiale ou collectives et sont souvent le reflet du monde dans lequel on vit ou dans lequel on aimerait vivre ou, peut-être parfois, bien au contraire, du monde dont on ne voudrait pas.

Comment patrticiper

- Enfants jusqu’à 11 ans inclus

- Jeunes de 12 à 17 ans

- Adultes à partir de 18 ans



LE PRINCIPE DU CONCOURS

> Ce concours est ouvert aux Polynésiens

> Les participants pourront présenter un texte sous le format « nouvelle » de 3000 signes



LES CONSIGNES À RESPECTER

Les textes soumis devront respecter les consignes suivantes :

1/ Ils devront obligatoirement comporter un titre et ne pas excéder 3000 signes, espaces compris (dactylographiés)

2/ Ils devront respecter le thème du concours ;

3/ Ils devront être rédigés en langues française ou polynésiennes ;

4/ Ils devront être des productions originales, inédites et exemptes de droits quels qu’ils soient ;

5/ Ils ne devront comporter aucun propos raciste, xénophobe ou diffamatoire.



COMMENT RENDRE SA OU SES NOUVELLES(S) ?

Les participants pourront :

- s’inscrire en ligne sur

> formulaire d’inscription

> dépôt de nouvelles



PROCÉDÉ DU CONCOURS :

Pour la catégorie adulte :

Un jury, procédera à la sélection de 15 nouvelles au maximum. La liste des sélectionnés sera annoncée le 27 novembre. Ces nouvelles seront par la suite soumises au vote du public pour le prix du public et soumis au même jury qui désignera le lauréat du concours. Les Nouvelles seront publiées dans les pages de Tahiti Infos et diffusées sur les ondes de Polynésie La 1ère. Le public pourra ainsi voter pour sa nouvelle préférée sur le site de Tahiti Infos.



Pour la catégorie jeunesse :

Un jury désignera les lauréats pour les deux catégories jeunesse



LES LOTS :

Pour la catégorie adulte : Un week-end au Tahiti pour 2 personnes, 2 billets d’avion offert par Air Tahiti et des ouvrages océaniens

le Lundi 19 Septembre 2022 à 19:50 | Lu 187 fois