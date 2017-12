A qui confier ses enfants pour le réveillon ?

Papeete, le 28 décembre 2017- Faire la fête le 31 décembre sans se soucier de ses enfants, le rêve pour certains parents ! Mais à qui confier sa charmante descendance ? Pas de panique, il existe de nombreuses solutions de modes de garde et pas forcément ruineuses.



Ca y est, vous venez de booker votre soirée de la Saint-Sylvestre entre amis et vous vous apprêtez à fêter dignement la nouvelle année, mais voilà pas de grands-parents disponibles pour garder vos enfants. Pas de raison d'annuler votre soirée pour autant, il vous reste encore plusieurs options pour les faire garder sans pour autant vous ruiner pour un 31.

Tout d'abord, n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, notamment sur la page "Tout pour bébé à Tahiti" où vous pourrez trouver des posts de mamans ou de baby-sitters proposant leurs services pour le réveillon. " J'aime beaucoup les enfants et c'est un bon moyen de gagner un peu d'argent. Je viens de mettre mon annonce sur Facebook, pour l'instant j'ai des 'likes', j'attends de voir. A Tahiti, tout marche par les réseaux sociaux et internet " , précise Elodie. Et la jeune femme n'est pas la seule à avoir eu cette idée, plusieurs annonces sont disponibles sur différentes pages du réseau social et rien ne vous empêche également de poster votre demande.

A l'exception de quelques grandes surfaces, vous aurez peu de chance de trouver un contact de baby-sitter dans une petite annonce chez le commerçant du coin.

Côté tarif, il faut compter entre 1 000 à 1 500 francs/l'heure, vous pouvez aussi négocier un forfait pour la soirée, voire jusqu'au lendemain matin pour 10000 francs minimum. Ces tarifs peuvent évoluer à la hausse selon le nombre d'enfants.