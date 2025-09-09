

À quand la nouvelle agrég’ de tahitien ?

Tahiti, le 24 septembre 2025 - L’agrégation “Langues de France”, qui regroupe dix langues régionales, dont le tahitien, n’ouvrira pas de session pour la rentrée 2026. La nouvelle déçoit alors même que d’autres sections, comme le corse, ont obtenu confirmation de leur concours.



Après une première édition en 2021 et une deuxième en 2023, l’Université de la Polynésie française admet “ne pas avoir de visibilité sur les prochaines années”. “Les agrégations dépendent du ministère de l’Éducation nationale”, rappelle l'établissement. “Le ministère décide du nombre de postes pour les langues régionales, qui s’ouvrent en alternance d’une année sur l’autre.”



Même constat du côté du vice-rectorat qui espérait une troisième session en 2026. Gaëtan Le Lu, inspecteur pédagogique régional en charge des langues polynésiennes pour le second degré, explique : “Les décisions concernant l'ouverture des concours de recrutement relèvent du niveau national. Par ailleurs, le concours d'agrégation des langues de France ne concerne pas toutes les spécialités chaque année (système de rotation). Certaines langues vivantes régionales ont des viviers académiques d'enseignants plus importants que le nôtre et sont concernées un peu plus régulièrement par les concours.”



Pourtant, l’intérêt pour ce concours est réel : lors de la dernière session en 2023, sept candidats ont participé aux épreuves d'admissibilité. En 2021, ils étaient neuf. D’après nos informations, l’agrégation a suscité également de l’attente cette année, et certains candidats ont pris des dispositions pour se préparer au concours.



Un vivier fragile mais motivé



La rareté du concours n’empêche pas les vocations. Le premier agrégé de tahitien, en 2021, n’est autre que Ronny Teriipaia, aujourd’hui ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Culture. L’agrégation permet de passer de 18 à 15 heures de cours hebdomadaires, d’accéder à un meilleur traitement et d’ouvrir la porte à des missions de formation ou de recherche. Autant d’atouts pour attirer des enseignants déjà titulaires du Capes ou des jeunes linguistes.



La réforme du recrutement des enseignants ajoute de l’incertitude. Dès 2026, les concours du professorat des écoles (CRPE) et du second degré (Capes, Capet, etc.) seront accessibles dès la licence (bac + 3) au lieu du master actuel. Une phase transitoire jusqu’en 2027 fera coexister concours à bac + 3 et bac + 5, sauf pour l’agrégation qui restera à bac + 5. “Cette année, la réforme des concours de recrutement se traduit par le doublement de presque tous les Capes, Capet, etc. avec la possibilité pour les candidats de les passer à bac+3 en plus de bac+5. Cela entraîne une surcharge à tous les niveaux (deux fois plus d'arrêtés à prendre, de sujets à concevoir, d'épreuves à organiser, d'examinateurs à recruter, de jurys à organiser, de saisie des notes, etc.). Des allègements ont peut-être été trouvés par le biais des agrégations”, souligne Gaëtan Le Lu.



Une exception corse



Le cas de la langue corse illustre l’arbitraire du calendrier. Début septembre, le ministère avait laissé entendre qu’aucun concours n’aurait lieu en 2026, provoquant une levée de boucliers. Après échanges, l’Académie de Corse a finalement confirmé l’ouverture de la session 2026 et annoncé l’inscription immédiate des candidats.



Au-delà des carrières individuelles, l’absence d’agrégation pèse sur la formation d’enseignants de haut niveau, indispensables à la transmission et à la recherche universitaire.



Alors que l’agrégation “Langues de France” a vu le jour en 2018 pour soutenir les idiomes régionaux (basque, breton, occitan, créole, catalan, corse ou encore tahitien) la Polynésie attend des signaux clairs. Après 2021 et 2023, faudra-t-il patienter encore longtemps pour une prochaine session ? Les candidats potentiels, eux, se tiennent prêts.

