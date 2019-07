A la reconstitution du meurtre de Toahotu, le suspect réitère ses aveux

PAPEETE, le 3 juillet 2019 - La reconstitution du meurtre d’un jeune homme à Toahotu le 29 octobre 2017 a eu lieu hier soir en présence du suspect et du juge d’instruction sur les lieux du drame. Après s’être rétracté, le mis en cause, un jeune homme de 22 ans, a de nouveau avoué qu’il avait assassiné la victime avec un pied de biche.



Durant plusieurs heures hier soir, les enquêteurs de la section de recherches et le juge d’instruction en charge de l’affaire, Thierry Fragnoli, ont procédé à la reconstitution du meurtre de Toahotu. La victime, un jeune homme de 26 ans, avait été retrouvée morte le 29 octobre 2017 sur le terrain familial de la Presqu’île. Allongé sur son lit dans une petite cabane faisant face à la mer, l’individu présentait des blessures au niveau du visage. Il avait fallu plusieurs mois d’enquête avant qu’un homme n’avoue les faits en garde à vue. Selon ses déclarations, le mobile du crime était lié à une dette sur fond de trafic de stupéfiants. L’homme aurait utilisé un pied de biche afin de frapper violemment la victime.