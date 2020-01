A la chasse à l'AS Vénus

Tahiti, le 16 janvier 2020 - La phase retour de la Ligue 1 débute ce week-end. L'AS Vénus, champion en titre, est en tête du classement à l'issue de la phase aller. Derrière on retrouve Tiare Tahiti et les deux équipes invaincues du championnat, l'AS Pirae et l'AS Dragon qui sont toujours au contact du leader.



La Ligue 1 rentre ce week-end dans sa phase retour. L'AS Vénus, leader du championnat, est opposé vendredi soir à son voisin de l'Olympique Mahina, lanterne rouge de Ligue 1. Pour les hommes de Samuel Garcia ce derby marque le point départ d'une deuxième partie de saison bien chargée, entre les affaires courantes du championnat, la Coupe de Polynésie et la Ligue des champions de l'OFC. "Tout va s'enchainer très vite. Mais on ne fera d'impasse sur aucune compétition. On va tout jouer à fond. Nous n'avons pas recruté de joueurs pendant la trêve, mais j'ai un effectif qui peut tenir la route", explique le coach de l'AS Vénus.



En Ligue 1 les champions en titre restent sur deux matchs sans succès. Un match nul face à Tefana le 6 décembre dernier (1-1), et une défaite face à son dauphin Tiare Tahiti (2-1) avant la trêve. "On avait accumulé beaucoup de fatigue psychologique à la fin de l'année. La trêve nous a fait du bien. On a repris l'entrainement le 2 janvier et je sens les garçons très en jambe", commente Samuel Garcia.