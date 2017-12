À la Une de Hine Magazine, jeudi 7 décembre 2017

Votre Hine Magazine du mois de Décembre, n° 25, disponible dès demain dans les kiosques. Au sommaire :



Modes – En couverture de ce numéro spécial fêtes de décembre, Vaimiti Teiefitu. Hine Magazine a planté le décor au Grand théâtre et vous propose de revisiter le conte d’Alice au Pays des Merveilles : Dame de cœur, lapins, horloge et tasses à thé sont au programme ; une Alice version vahine et un tantinet plus rock.

Hine Magazine vous fait découvrir des bijoux et accessoires dans sa mode wild RAU’ERE [feuilles]. Parlons joaillerie de luxe et/ou fantaisie avec Malia, vice gagnante de la Tahiti Fashion Week. Des idées cadeaux à piocher !



Shopping – Pour l’occasion, Hine Magazine vous propose encore plus de pages d’idées cadeaux pour Noël : pour les gourmandes, pour se détendre, pour vous faire plaisir, pour les kids et surtout pour faire plaisir à vos tāne.



Beauté - 3 tutos make up tendance pour sublimer votre regard pour ces fêtes de fin d’année, mais aussi des idées pour pratiquer le yoga à la maison et des astuces pour bien digérer après vos repas de fête.



People – Entretien avec Mary J. Blige, retour sur tout ce qu’il ne fallait pas rater de la vie ne nos chers people cette année et partez à la rencontre de Jessica, une Polynésienne chez Dior Couture.



Cuisine - Pour finir sur une note sucrée, rendez-vous dans vos pages Cuisine pour "des recettes défi". Ingrédients imposés : le chocolat et la mangue. Alors, prêtes, à vos tabliers !



Toute l’équipe de Hine Magazine vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année !

Une idée cadeau ? Un abonnement à Hine Magazine, RDV page 152