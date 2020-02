À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 7 février 2020

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 426 sort demain, vendredi 7 février 2020, dans les kiosquesAu sommaire :L’intérêt de la vaccination dans la lutte contre les maladies infectieuses ne cesse d'être remis en question, notamment en raison de l'aluminium utilisé dans les adjuvants. Face à ce sujet hautement polémique, le désarroi des parents, qui ne savent plus s'ils protègent réellement leurs enfants en suivant le calendrier réglementaire… En Polynésie, ce ne sont plus huit mais onze piqûres qui sont désormais obligatoires depuis 2019. Alors, les vaccins représentent-ils un danger pour notre progéniture ? À l'heure de la recrudescence des épidémies mondiales, les pédiatres sont catégoriques : ils sont définitivement une priorité de santé publique.La filiale d'EDT-Engie, productrice d'hydroélectricité, a été particulièrement rentable depuis 2015 et a choyé ses actionnaires. EDT et le Pays, les deux principaux actionnaires, se sont ainsi partagés près de 2 milliards de dividendes ces dernières années.Chaque mois, retrouvez notre nouvelle rubrique "L'encrier de Tahiti", une fenêtre littéraire ouverte par Daniel Margueron, ancien enseignant en lettres et écrivain spécialisé en littérature francophone en Polynésie (Flots d'encre sur Tahiti, L'Harmattan, 2015). Dans ce numéro, notre expert s'est penché sur la tragique destinée d'un roman engagé, le polar antinucléaire La Vierge et le Taureau, écrit par Jean Meckert en 1971.Ensemble, faisons bouger les lignes !Bonne lecture, te aroha ia rahi.Disponible dès demain dans tous vos points de vente habituels.Disponible également :