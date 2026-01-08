

À l'UPF, un colloque sur les violences intrafamiliales

Tahiti, le 17 janvier 2026 - Dans le cadre de la première édition de la semaine du droit pénal, qui se déroulera du 19 au 23 janvier, l'Université de la Polynésie française (UPF) organise plusieurs conférences ouvertes au public sur le thème des violences intrafamiliales.





Du 19 au 23 janvier, plusieurs conférences auront lieu à l'UPF sur le thème des violences intrafamiliales dans le cadre de la semaine du droit pénal, un projet porté par le bureau de l'association de droit pénal (AFDP).



Un événement qui vise à “promouvoir le droit pénal”, comme l'explique Emmanuelle Gindre, maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l'UPF et membre du conseil d'administration de l'AFDP : “Nous voulons d'abord sensibiliser les étudiants mais aussi la cité sur les grandes problématiques contemporaines et leurs enjeux en matière pénale. C'est aussi une occasion de mettre en évidence notre communauté de pénalistes et les activités de l'association. Il existe la Fête du droit, initiée par la Conférence des doyens de droit et sciences politiques, qui a tenu sa 4e édition en 2025, les pénalistes souhaitaient un événement similaire plus spécifique à nos thématiques.”

Évolutions législatives Tel que l'explique Emmanuelle Gindre, le thème des violences intrafamiliales a été choisi par le bureau de l'AFDP “en raison du contexte de cette dernière décennie qui a conduit à d'importantes évolutions législatives avec dernièrement la redéfinition du viol et des agressions sexuelles par la loi du 6 novembre 2025 et l'introduction de la notion de consentement dans les articles pertinents du code pénal”. Elle précise également que la semaine du droit pénal a “vocation à être pérennisée par un événement chaque année, et chaque année, le thème choisi sera différent, en rapport avec l'actualité pénale”.



Pour définir les différents thèmes des conférences, les organisateurs de ce colloque ont souhaité “dresser un panorama de la prise en charge judiciaire des violences intrafamiliales pour les étudiants de l'UPF à la façon d'un cours de droit pénal spécial : politique criminelle (connaissance du phénomène et choix en termes de prévention/répression), typologie des infractions concernées, procédure pénale appliquée, place des victimes et suivi des auteurs”. Durant cette semaine d'échanges, plusieurs acteurs du monde judiciaire vont donc intervenir dans des conférences ouvertes au public et retransmises sur le site de l'UPF.

Programme 19 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Comprendre le phénomène”

20 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Droit pénal et procédure pénale appliqués aux violences intrafamiliales”

21 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Les avocats et les experts dans le procès pour violences intrafamiliales”

22 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “La prise en charge des auteurs et des victimes”

23 janvier : À partir de 16 h 30, diffusion du documentaire "Elle l'a bien cherché" de Lætitia Ohnona

