À l'UPF, un colloque sur les violences intrafamiliales

Évolutions législatives
Tel que l'explique Emmanuelle Gindre, le thème des violences intrafamiliales a été choisi par le bureau de l'AFDP “en raison du contexte de cette dernière décennie qui a conduit à d'importantes évolutions législatives avec dernièrement la redéfinition du viol et des agressions sexuelles par la loi du 6 novembre 2025 et l'introduction de la notion de consentement dans les articles pertinents du code pénal”. Elle précise également que la semaine du droit pénal a “vocation à être pérennisée par un événement chaque année, et chaque année, le thème choisi sera différent, en rapport avec l'actualité pénale”.
Pour définir les différents thèmes des conférences, les organisateurs de ce colloque ont souhaité “dresser un panorama de la prise en charge judiciaire des violences intrafamiliales pour les étudiants de l'UPF à la façon d'un cours de droit pénal spécial : politique criminelle (connaissance du phénomène et choix en termes de prévention/répression), typologie des infractions concernées, procédure pénale appliquée, place des victimes et suivi des auteurs”. Durant cette semaine d'échanges, plusieurs acteurs du monde judiciaire vont donc intervenir dans des conférences ouvertes au public et retransmises sur le site de l'UPF.
Programme19 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Comprendre le phénomène”
20 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Droit pénal et procédure pénale appliqués aux violences intrafamiliales”
21 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “Les avocats et les experts dans le procès pour violences intrafamiliales”
22 janvier : 16 h 30 - 18 h 30 : “La prise en charge des auteurs et des victimes”
23 janvier : À partir de 16 h 30, diffusion du documentaire “Elle l'a bien cherché” de Lætitia Ohnona