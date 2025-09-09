

À l’OPT, “il y a des sanctions à prendre”

Tahiti, le 30 septembre 2025 – Le conseil d’administration s’est penché mardi, sur l’épineuse question de la régularisation des indemnités des congés payés des salariés. Pour la représentante Elise Vanaa, membre du CA, des “sanctions” doivent être prises : “Quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait.”



Les membres du conseil d’administration de la Holding OPT se sont réunis mardi en début d’après-midi. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour dont l’épineuse question de la “régularisation des indemnités des congés payés” nous a assuré le premier secrétaire général adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic.



Une délégation syndicale s’est rendue à cette réunion pour “discuter avec les membres du CA” et aborder la question de la régularisation de ces sommes dues aux salariés du groupe.



Rappelons que depuis le 8 septembre dernier les salariés de la Holding OPT sont en grève. Un mouvement d’un genre particulier puisque sans piquet de grève ni débrayage. En revanche, depuis lors l’intersyndicale constituée par les centrales CSIP, O oe to oe rima, Otahi et CSTP-FO a choisi de privilégier le dialogue avec la direction. Un dialogue qui dure depuis presqu’un mois maintenant et qui bute toujours sur ce point clé de la régularisation des indemnités des congés payés

“Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui” Pour rappel, en juillet 2019, un protocole d'accord entre l'ancien président, les anciens directeurs du groupe et l’intersyndicale avait été signé et reconnaissait des calculs ne respectant pas le droit, ni les textes applicables en Polynésie comme le constatait une décision de la Cour de cassation. Comme le rappelle Cyril Le Gayic, de nouveaux engagements ont été pris en novembre 2021, en avril 2024 puis en 2025 concernant cette question. Mais “rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui” précise le syndicaliste alors qu’il s’agit d’une décision émanant de “la haute autorité judiciaire et en application avec les dispositions réglementaires du code polynésien”.



“La directrice administrative et financière de la holding appliquait des méthodes erronées pour les calculs des indemnités de congés payés et notamment sur la retenue”, contextualise le syndicaliste

“Il y a des sanctions à prendre” Pour lui, cela a donné lieu à “des économies sur le personnel (…). On est allé chercher dans la poche des salariés”. Le syndicaliste précise que si d’ici la fin de la semaine aucun engagement n’est pris de la part de la direction, le syndicaliste va saisir la voie judiciaire : “Au groupe OPT cela va coûter 300 millions et pas un milliard” comme annoncé par O oe to oe rima qui a ajouté “les pénalités”.



Pour sa part, l’élue Tavini et membre du CA du groupe OPT, Elise Vanaa, a assuré avant d’entrer en réunion que ce sujet “l’interpelle (…) cela veut dire que quelque part quelqu’un n’a pas fait ce qu’il fallait faire. Un petit salarié qui fait un écart dans sa caisse on le vire et là ça chiffre par milliard et je pense qu’il y a des sanctions à prendre”.



Les membres du conseil d’administration du groupe OPT sont convoqués le 24 octobre prochain avec pour seul point à l’ordre du jour la régularisation de ces sommes dues aux salariés du groupe.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Mardi 30 Septembre 2025 à 19:30




