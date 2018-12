A’amu présente des portraits et des illustrations de légendes

PAPEETE, le 5 décembre 2018 - Une exposition est en cours salle Muriavai. Elle dure jusqu’au 8 décembre et présente des tableaux signés A’amu. Ce sont des portraits mais aussi des illustrations de légendes que le visiteur peut retrouver dans un livre associé intitulé Hiro & Hina et rédigé par Patrick Chastel.



En déambulant dans la salle Muriavai, le visiteur peut actuellement découvrir des portraits de A’amu ainsi qu’une quarantaine de toiles illustrant des légendes. " Cela n’est pas mon travail habituel car je suis portraitiste ", confie l’artiste-peintre. " On m’a demandé de faire ces illustrations ."



A’amu travaille dans l’ombre depuis 15 ans. " J’ai toujours rêvé de peindre, mais j’ai dû trouver autre chose pour gagner ma vie. " Éducatrice spécialisée, elle a utilisé l’activité picturale dans sa pratique professionnelle. " Cela permettait aux enfants et adolescents que je suivais d’évoluer dans un environnement en dehors de tout code social, c’était un moyen de partir à la découverte d’eux-mêmes de restaurer leur confiance en eux ."



Elle a fini par faire une thèse en sciences de l’éducation sur l’intérêt de la pratique pictural pour les adolescents en difficultés. Un travail qui lui a valu d’être sollicitée un peu partout dans le monde pour intervenir sur le sujet. " Je suis devenue maître de conférence à l’université ", dit-elle également.



Depuis 2003, elle vit à Tahiti une partie de l’année. Elle consacre maintenant tout son temps à sa passion. " J’ai longtemps peint pour des particuliers qui me faisait des commandes précises. Je racontais toute ou partie de leur histoire avec la peinture ." En 2015, elle a illustré le livre Flot d’encres sur Tahiti de Daniel Margueron, aux éditions l’Harmattan.



" Patrick Chastel a découvert mes illustrations. Emballé, il m’a proposé que l’on travaille sur un projet commun un jour. Le projet s’est présenté deux mois plus tard. "



Un hôtel de Bora Bora envisageait pour ses clients la réalisation d’un livre illustré rassemblant des légendes de la Perle du Pacifique. " C’était en fait plus qu’une liste de légendes, c’était une mise en lumière de la vision polynésienne de l’environnement liée aux légendes ", précise A’amu. " Ou comment les Polynésiens ont interprété les spécificités géologiques de leur environnement et c’est ce qui m’a plu car c’était un travail loin des clichés. "



Patrick Chastel est allé à la rencontre des matahiapo de Bora Bora. Il a également consulté des archives dont Pora pora i te anau tahi, mille ans de mémoire au Cahier du Patrimoine de 2001. Le livre commandé par l’hotel a fini par voir le jour. Ou plutôt le livret car il ne comptait qu’une dizaine d’aquarelles assortie d’autant de texte. " Or, on avait de la matière pour un ouvrage beaucoup plus conséquent ", se rappelle Patrick Chastel. Le projet a pris de l’ampleur.



" Je me suis dit alors, si on fait un livre, on fait un beau livre et je me lâche ! ", se rappelle A’amu. L’ouvrage envisagé comptait à l’origine 24 pages, il en compte aujourd’hui 104. Il paraît aux éditions ‘Api Tahiti.



" Mon souhait était de rendre hommage à la culture polynésienne, j’ai donc effectué des recherches pour être sûre du choix des outils à dessiner par exemple. Je voulais par ailleurs des illustrations sur des doubles pages et d’intégrer le texte. En peignant j’ai donc dès le départ pensé à la lace du texte. C’est vraiment un travail commun du début à la fin. "



Le livre est intitulé Hiro et Hina. Il suit la vie de Hiro, des amours de sa mère à Taha’a jusqu’à ses propres aventures d’adulte en passant par sa naissance. " Je dirais que nous proposons une balade au cœur des légendes ", résume A’amu.



Jusqu’au 8 décembre, le lecteur-visiteur peut retrouver toutes les illustrations de Hiro et Hina sur les murs de la salle d’exposition. En se promenant, il découvrira Bora Bora, mais aussi Huahine, Raiatea, au lever ou au coucher du soleil, avec ou sans symboles fantastiques. " Dans une légende ", conclue A’amu en souriant, " tout est faux et tout est vrai ".