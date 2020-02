A Pira’e, une famille inquiète après l’effondrement de son mur

Joachim pointe aussi du doigt la lenteur administrative. « On aurait pu avoir un drame (…) et entre guillemets, si on avait eu un blessé suite à cet incident plus de gens auraient bougé plus vite et c’est malheureux (…). C’est triste de laisser les gens livrer à eux-mêmes ». Le locataire n’est pas rassuré, il craint un nouveau mouvement de terrain lors de la prochaine grosse pluie. Il est « inquiet pour sa famille (…). Cela pourrait s’aggraver avec les prochaines pluies je n’ai pas trouvé d’aide suffisante au niveau du Pays (…). Il doit y avoir un devoir de sécurité envers ses administrés ».