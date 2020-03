A Moscou, jusqu'à 5 ans de prison si l'on ne respecte pas la quarantaine

Moscou, Russie | AFP | dimanche 08/03/2020 - La ville de Moscou a averti dimanche ses habitants que quiconque ne respectait pas les mesures de quarantaine prises pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus risquait jusqu'à cinq ans de prison.



En plus des personnes placées en quarantaine médicalisée par les autorités, la mairie de Moscou a publié vendredi soir un décret imposant à tous les citoyens russes ou étrangers arrivant à Moscou de Chine, Corée du Sud, Iran, Italie, Allemagne, Espagne, France de s'auto-isoler à leur domicile pendant 14 jours.



Dimanche, la ville a précisé sur son site internet que le non-respect de ces disposition pouvait aller d'une amende de 80.000 roubles (1.033 euros au taux actuel) "jusqu'à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans" si la violation des règles sanitaires a entraîné la mort d'une personne. Pour cela, la ville s’appuie sur un article existant du code pénal.



La ville a également précisé que le respect des règles de quarantaine à domicile serait "contrôlé par vidéosurveillance" et qu'en cas de violation, la personne serait placée en quarantaine surveillée.



Sur son site, la ville précise qu'à l'isolement à domicile, il est recommandé aux personnes vivant seules d'utiliser des services de livraison pour faire ses courses ou aller à la pharmacie, ou de faire appels à des connaissances.

"En cas d'urgence (jeter les ordures, promener le chien), vous pouvez sortir dans la rue à un moment (de la journée) où il y a peu de monde, en portant toujours un masque médical", précise la ville.



A Moscou, ville de 12 millions d'habitants, la vidéo-surveillance est omniprésente, renforcée par une intelligence artificielle et un système de reconnaissance faciale dernier-cri. La ville dispose de plus de 100.000 caméras de surveillance, couvrant près de 95% des immeubles d'habitation.



La Russie a confirmé en tout 17 contaminations. Pour empêcher la propagation du coronavirus, le pays a pris plusieurs mesures draconiennes, interdisant notamment l'accès à son territoire aux Chinois et fermant ses frontières communes.



L'entrée sur le territoire a également été interdite aux Iraniens et de sévères restrictions ont été prises contre les Sud Coréens, deux foyers aigus de la contamination.