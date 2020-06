A Mayotte, des entraves au secours de malades provenant des Comores inquiètent l’ARS

Mamoudzou, France | AFP | mardi 09/06/2020 - Une cinquantaine d’habitants du village de Mtsahara dans le nord de Mayotte ont empêché mardi l'intervention de pompiers venus secourir une personne blessée déposée par un kwassa kwassa, une embarcation légère, en provenance de l’Union des Comores, une nouvelle entrave au secours qui inquiète l'ARS.



Il s'agit de la deuxième action d'entrave menée en quelques jours par des villageois contre des malades ou blessés étrangers, et l'Agence régionale de santé a dénoncé ces actes dans un communiqué.



Mardi, les pompiers ont dû négocier de longues minutes avec les villageois avant qu’ils ne puissent évacuer l'homme plâtré à la jambe vers le dispensaire de la commune voisine de Dzoumogné. Le blessé a ensuite été évacué au centre hospitalier de Mayotte (CHM) à Mamoudzou.



Des habitants ont justifié leur geste en expliquant qu’ils en avaient assez de voir des migrants arriver illégalement à Mayotte pour se faire soigner. Ils considèrent que cela rend plus difficile l’accès aux soins pour eux.



Samedi à Kani Bé (sud), des habitants ont empêché l’ambulance transportant un homme victime d’un traumatisme crânien dans un accident de la circulation aux Comores d’accéder à l’hélicoptère du CHM. Ce dernier a dû se poser à 7 km de là pour l'évacuer.



Dans un communiqué, l’Agence régionale de santé (ARS) "déplore profondément ces faits et rappelle que la France ne tolère aucune discrimination dans l’accès aux soins. Chaque malade, quelle que soit sa situation sociale, a le droit d’être soigné. C’est la mission confiée à l’hôpital public en France".



Depuis des années, des milliers de personnes, principalement des Comoriens, mais aussi des ressortissants de l'Afrique des Grands Lacs, quittent l’île d’Anjouan voisine pour rentrer clandestinement à Mayotte. Mais ces arrivées rencontrent une attitude de plus en plus hostile des Mahorais qui considèrent qu’elles contribuent à surcharger les services publics, déjà en difficulté.



Mayotte est l'un des plus grands déserts médicaux français avec 80,7 médecins pour 100.000 habitants en 2019 contre 375,3 à La Réunion et 1.161 à Paris. La maternité du CHM enregistre près de 10.000 naissances annuelles dont 75% sont le fait de ressortissantes comoriennes.



Mayotte subit actuellement deux épidémies, la dengue et le Covid-19. Officiellement, L'île est toujours en confinement, même si les commerces et écoles ont été rouverts. Le département est classé en zone orange et comptait mardi 2.151 cas de Covid-19, 26 décès, 17 malades en réanimation dont 4 évacués à La Réunion.