A Los Angeles, ​la vague de Teahupo’o comme vous ne l’avez jamais vue

Tahiti, le 22 mai 2025 - La vague géante de Teahupo’o a été immortalisée dans un documentaire du photographe et réalisateur Bo Bridges intitulé ‘Big Wave : No Room For Error’. Il est diffusé à Los Angeles dans un dôme à 180 degrés de 700 places.





Ce documentaire est diffusé depuis mercredi au Cosm de Los Angeles. Cette salle de projection, né de la firme californienne éponyme, a ouvert l’été dernier. Il s’agit d’un dôme dont l'écran à 180 degrés offre un rare degré d'immersion pour le sport, les documentaires et certains films d’action. Le lieu dispose de 700 places assises pour des séance au tarif d’environ 20 dollars.



Depuis mercredi, le Cosm en scène la vague la plus emblématique et la plus difficile de Tahiti. “Plongez dans la vague la plus emblématique et la plus difficile de Tahiti : Teahupo’o”, invite la promotion de ce documentaire de 60 minutes. “Dans ‘Big Wave : No Room for Error’, vivez le frisson des vagues les plus dangereuses de la planète.”

“Un voyage brut et vicéral” Le film s’intéresse à la surfeuse Heimiti Fierro qui s’efforce de surmonter ses peurs et de conquérir les légendaires grosses vagues de Teahupo’o. “Vous plongerez dans des eaux cristallines, entourées de plages magnifiques et de la beauté de la Polynésie française, vibrantes de vie et d’énergie, et aurez l’impression d’être à deux doigts de récifs coralliens d’une netteté exceptionnelle”, expliquait hier le producteur sur CNN. “Ce voyage à sensations fortes n’est pas seulement un documentaire : c’est un voyage brut et viscéral aux confins les plus extrêmes de l’esprit humain”, vante-t-il encore.



Le documentaire invite le spectateur à plonger au cœur des vagues les plus puissantes du monde. La bande son est composée de Pearl Jam, Glass Animals et la musique du compositeur Didier Lean Rachou, déjà récompensé à 16 reprises par les Emmy Awards.



On y trouve également des images de la vague de Nazaré, lieu de tournage de la série à succès de HBO ‘100-Foot Wave’, ainsi que des scènes de grosses vagues hawaiiennes, projetées sur le dôme LED de 26 mètres de diamètre, 12 000 pixels et plus, qui plonge les spectateurs au cœur de l’action.



“Vous ressentirez peut-être la sensation de flotter”, prévient le Cosm aux spectacteur. “Lorsque vous choisissez vos places, sachez que plus vous descendez dans le Dôme, par exemple au Niveau 1, plus vous serez immergé dans les grosses vagues. Si nécessaire, nous vous recommandons de vous préparer comme pour une promenade en bateau.”



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 22 Mai 2025 à 15:22 | Lu 490 fois