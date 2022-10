A Lille, 23 villes européennes s'engagent pour une culture moins polluante

Lille, France | AFP | samedi 01/10/2022 - Rendre la culture moins polluante et plus accessible à tous: une vingtaine de villes européennes se sont engagées à mettre en oeuvre une politique culturelle plus durable, à l'issue de trois jours de rencontres entre responsbales de 55 villes venus de 19 pays.



Lors du forum culture du réseau Eurocities, ces villes ont signé un appel qui s'appuie sur 16 priorités - par exemple, en matière de transition écologique, "optimiser l'efficience énergétique des bâtiments culturels", relocaliser des activités ou encore calculer l'empreinte carbone des évènements.



Dans le domaine de l'inclusion, les villes s'engagent à s'attaquer aux freins "socio-culturels, économiques ou géographiques" empêchant l'accès de certaines populations à la culture, développer des projets "ambitieux en faveur des publics vulnérables", ou "garantir la parité hommes-femmes dans les politiques culturelles".



"La culture ne peut pas rester à côté de cette évolution de la transition énergétique et d'une politique qui ne laisse personne sur le bord de la route", a estimé la maire de Lille Martine Aubry.



Elle a cité l'exemple de l'Opéra de Lille qui "a donné 30 tonnes de décors et de costumes à des troupes ou à des compagnies locales en 2021", ou encore le Palais des Beaux Arts lillois, qui s'est efforcé de créer des expositions plus responsables, en limitant les transports d'oeuvre et concevant des scénographies recyclables.



Cet appel pour une culture "durable et partagée" a été signé pour le moment par 23 villes, dont Avignon (France), Kharkiv (Ukraine), Leeds et Glasgow (Royaume-Uni), Turin (Italie) ou encore Gdansk (Allemagne).



Elles se sont ainsi engagées à partager leurs bonnes pratiques et sensibiliser artistes, le public et les institutions culturelles à la nécessité de s'améliorer dans ce domaine.