A Here ia Porinetia veut être une "opposition constructive"

Tahiti, le 1er mai 2023 – Le parti autonomiste A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer et de Nuihau Laurey termine les territoriales en troisième position avec trois sièges à l'assemblée. Nicoles Sanquer répond à l'interview de Tahiti Infos.



Êtes-vous satisfaite des résultats ?



“Je suis plutôt mitigée. D'une part, je suis évidemment satisfaite car nous n'avons pas perdu de voix et bien au contraire. Nous avons gagné 7 000 voix lors de ce deuxième tour puisqu'il y a eu une augmentation du taux de participation. Je tiens d'ailleurs à remercier ceux qui ont pris la peine de se déplacer et ceux qui ne n'ont rien lâché. Comme nous l'avons évoqué : ‘On écrit l'histoire’. D'une autre, je suis quelque peu déçue puisque nous aurions aimé avoir un groupe à l'assemblée mais malheureusement il semble que nous n'ayons obtenu trois sièges seulement. Nous sommes déjà passés par la case des élus non-inscrits. Le gouvernement passe désormais Tavini et il ne reste plus qu'à voir s'ils auront la même gouvernance que le Tapura. Néanmoins, A Here ia Porinetia se positionne dans une opposition constructive. Nous souhaiterions surtout que certaines mesures de notre programme soient prises en compte. Un conseil politique est justement prévu mardi prochain afin de faire le point et de discuter de la suite.”



Quelle est votre opinion sur la mise en place d'une plateforme autonomiste au sein de l'assemblée proposée par Édouard Fritch et Gaston Flosse ?



“Nous n'avons pas du tout le même cap qu'eux. J'entends les discours hostiles nous accusant d'être responsables de la défaite du Tapura huiraatira. Or, je pense plutôt que le Tapura a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et a ainsi perdu la confiance du peuple. De plus, il est évident que leur alliance n'a pas fonctionné. Ils pensaient certainement qu'un simple calcul mathématique suffirait. Malheureusement pour eux, prétendre s'associer pour ‘l'intérêt général’ est un manque de considération et de respect vis-à-vis de la population qui n'est visiblement plus tolérable.”



Le Tapura s'est fait devancer malgré le nombre de tāvana, soit 42 sur 48. Comment l'expliquez-vous ?



“A mon avis, le Tapura s'est montré imprudent et subit désormais les conséquences de leur autosatisfaction permanente et leur négligence envers le peuple. Nous sommes pourtant intervenus à maintes reprises mais nos mises en garde ont été infructueuses. Cette situation n'est que le résultat d'un gouvernement qui n'a cessé de manquer de respect à la population. Ils ont finalement eux-mêmes provoqués ce rejet exprimé lors de ces élections. Ils ont pourtant redoublé d'efforts ces derniers temps, mais je me réjouis de voir leur résistance vaine. Respecter le peuple est une belle leçon à retenir. Par ailleurs, A Here ia Porinetia souhaite aujourd'hui s'inscrire dans un mouvement d'espoir. Notre objectif est de prouver que l'autonomie n'est pas exclusivement ce que l'on a toujours connu. Notre vision de l'autonomie est opposée au clientélisme ou encore au favoritisme.”



Qu'en est-il du Tavini huiraatira, pensez-vous qu'ils seront à la hauteur de vos espérances concernant le respect des élus à l'assemblée ?



“Pour avoir suivi les derniers débats, je reste perplexe quant à l'incohérence que j'ai pu constater dans les idées et les opinions de chacun au sein du Tavini. Certes, ils ont bâti un programme mais les derniers discours montrent qu'ils ne sont visiblement pas tous en accord sur la mise en application de celui-ci. Dans tous les cas, nous allons veiller à ce que les urgences, telles que la lutte contre la vie chère, soient respectées avec ce prochain gouvernement.”



Que pouvez-vous avancer sur les dires d'Édouard Fritch et de Gaston Flosse pointant du doigt le parti du Tavini huiraatira ?



“Je n'irai pas jusqu'à dire que le Tavini a menti, mais d'après les discours entendus ce soir, nous avons bien compris que le processus de décolonisation ou l'indépendance resteront tout de même une priorité pour le Tavini. Il faut rester prudent quant aux nouveaux discours puisqu'il semble que ceux-ci s'opposent à ce qu'ils avaient laissé croire pendant leur campagne.”



