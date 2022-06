À Hao, l'Adie donne les clés de l'informatique

Hao, le 2 juin 2022 - Une bonne maîtrise de l’informatique est un atout de poids dans la société aujourd’hui, les agents de l’Adie de Hao l’ont bien compris. C’est pourquoi ils dispensent des formations gratuites à l’attention de toute personne désireuse de se perfectionner à la digitalisation.



La maîtrise de l'informatique devient quasi obligatoire tant l'utilisation des ordinateurs a envahi nos vies. Difficile de pouvoir éviter la digitalisation et se passer des services bancaires, administratifs qui sont à présent numériques, au risque d'être marginalisé. L'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) de Hao, qui a bien compris cet enjeu, a décidé de proposer une formation gratuite aux personnes souhaitant s'initier ou se perfectionner à la digitalisation.



Répondant à un besoin évident, c’est déjà la deuxième formation organisée par les agents de l’Adie sur l'atoll. Elle s’est déroulée dans la salle informatique de la commune, dotée de cinq ordinateurs. Huit personnes ont ainsi été formées par Rindy Teuira-Hioe et Bénédicte Kohueinui. Elles ont commencé par les bases de l’informatique à savoir l’allumage, le clavier et la souris, puis se sont familiarisées avec l'environnement d’internet, les moteurs de recherche et les différentes versions qu'elles soient sur smartphone ou sur ordinateur. La formation était ensuite axée autour de trois points principaux qui sont la création d’une boîte email, la gestion des opérations bancaires en ligne et enfin, le suivi en ligne de son microcrédit Adie pour ceux qui en ont. Rindy Teuira Hioe, explique la démarche : “Avec cette formation on peut se familiariser à l’outil informatique et ainsi faciliter les démarches administratives : Comment on fait une patente, comment suivre un microcredit, ou comment grâce à une simple boîte email on peut garder des contacts importants comme la CPS, la banque, les opérateurs téléphoniques, etc.”



Des connaissances vitales



Dans les îles éloignées comme Hao, avoir un minimum de connaissance des outils numériques devient vital, sous peine d’être dépendant des autres, en premier lieu des communes. Pour l’instant cette formation se cantonne à Hao, mais elle peut être adaptée et étendue jusqu'aux plus petites îles et atolls, du moment qu'ils possèdent une connexion internet.



Pour rappel, l'Adie est une association française reconnue d'utilité publique depuis 2005, dont le but est de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel de créer leur propre entreprise (et donc leur propre emploi), grâce au microcrédit accompagné. L'Adie est présente sur tout le territoire français métropolitain, ainsi que dans les Outre-mer. Son action dans les territoires reculés de la Polynésie française permet le développement d’activités professionnelles et de petites entreprises locales qui n'existeraient pas sans elle.