À Bora Bora, le système D pour faire face à la crise

Selon leur témoignage, c’est un revenu complémentaire permettant de couvrir les petites dépenses du quotidien. Heirani, est l'une de ces vendeuses : “Nous sommes situés au centre-ville, nous vendons des petits sandwichs, des fruits et des légumes. Vu la situation en ce moment, la crise économique, on cherche à subvenir aux besoins de la famille. Depuis quelques semaines nous récoltons un peu d’argent, ça marche plutôt bien. Je me rappelle qu’avant, nos parents faisaient du troc mais aujourd’hui les gens vendent et achètent.

Les locaux sont nos clients, c’est vrai que les touristes sont là mais ils sont dans les hôtels. C’est pour montrer aux gens qu'on ne baisse pas les bras, on se lève tôt le matin à 4 h pour préparer et venir vendre en bord de route. Il y a toujours des gens qui s’arrêtent par exemple les travailleurs avant d’aller au travail et même les enfants avant d’aller à l’école. Aux jeunes qui ne savent pas quoi faire, je les invite à vendre des petites choses au bord de la route, il ne faut pas rester sans rien faire même si on ne gagne pas beaucoup d’argent, il ne faut pas rester à la maison. C’est vrai, c’est un petit revenu mais c’est mieux que rien.”