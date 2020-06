979 allocations d'étude attribuées pour 2020-2021

Tahiti, le 17 juin 2020 - La commission d'attribution des allocations d'études a identifié 979 bénéficiaires éligibles à une aide du Pays pour l'année scolaire et universitaire 2020-2021.



979 bénéficiaires bénéficieront d'une aide du Pays pour financer la poursuite de leur formation durant l'année scolaire et universitaire 2020-2021.



Selon les dossiers, ces aides sont des bourses d'étude pour la poursuite d'une formation dans l'enseignement supérieur, des prêts étudiants bonifiés ou des allocations d'étude destinées aux collégiens et lycéens mineurs qui poursuivent une formation dans le cadre d'un cursus sports études, en métropole, ou en Europe. Tous ces dispositifs d'aide représentent un prévisionnel de 458 millions de Fcfp pour l'année scolaire et universitaire à venir.



La commission d'attribution des allocations d'études s'est réunie mardi à la Direction générale de l'éducation et des enseignements, sous la présidence de la ministre de l'Education, Christelle Lehartel.