81 nouvelles terres cédées à Rurutu et Rimatara

Tahiti, le 15 mars 2023 – Le conseil des ministres a adopté, mercredi, 42 arrêtés visant à titrer 81 nouvelles terres à Rurutu et Rimatara.



Le Pays poursuit le titrement de terres situées à Rurutu et Rimatara, aux Australes. Le conseil des ministres, mercredi, a ainsi adopté 42 arrêtés visant à titrer 81 terres faisant partie, jusqu'à présent du domaine privé de la Polynésie française. Parmi ces terres, 35 sont situées à Rurutu et 36 à Rimatara. Au total, ce sont 1 901 parcelles cadastrales couvrant une superficie de plus de 1 400 ha qui doivent être rétrocédées sur l'île de Rurutu et 844 parcelles pour 444 ha à Rimatara.



À ce jour, le Conseil des ministres a déjà validé le titrement et autorisé la cession à titre gratuit de 502 terres cumulées des deux îles, au profit des ayants droit de 213 attributaires.





Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 15 Mars 2023 à 20:59