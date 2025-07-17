7ème édition de « J’embellis ma commune »

Tahiti, le 9 août 2025 - La Présidence a accueilli la cérémonie de remise des prix de la 7ᵉ édition du concours « J’embellis ma commune » qui met à l’honneur « l’engagement et la créativité des associations œuvrant à l’amélioration du cadre de vie » dans les îles.
Pour la septième édition du concours « 'J'embellis ma commune », 21 associations étaient en lice sur les 24 initialement inscrites, trois ayant été disqualifiées pour travaux non finalisés. Cette année, la thématique retenue – l’embellissement et la valorisation des portes d’entrée de nos îles – a inspiré des aménagements autour des ports, aéroports et autres points d’accès aux communes.
Pour la première fois, le concours a accueilli des participants venus des Îles Gambier, des Îles Australes et de Makatea, élargissant ainsi la mobilisation à l’ensemble du territoire polynésien. L’événement a bénéficié du soutien technique du Service des Parcs et Jardins et de la Propreté, garant de la qualité et de la pérennité des aménagements.
À travers ce concours, la Polynésie française "réaffirme sa volonté de soutenir les initiatives citoyennes, de préserver le patrimoine naturel et culturel et de promouvoir un embellissement durable des espaces publics" tel qu'elle le précise dans un communiqué.
Les résultats
Îles du Vent
· 2ᵉ prix : 100 000 F CFP – Association Ta O’e Horo’a (Tiarei)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Comité du tourisme de Fatu Tira (Tautira)
Îles Sous-le-Vent
· 3ᵉ prix : 100 000 F CFP – Association Te Rima Ora No Maeva (Huahine)
· 2ᵉ prix : 100 000 F CFP – Comité du Tourisme de Maupiti (Maupiti)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Association Fare Nui Atea Village (Huahine)
Îles Tuamotu
· 3ᵉ prix : 100 000 F CFP – Fédération Te Vahine Maragai (Fakarava)
· 2ᵉ prix : 100 000 F CFP – Association Rairoa Nui Society (Rangiroa)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Association Terapae Ma ça (Manihi)
Îles Australes
· 2ᵉ prix : 100 000 F CFP – Comité du tourisme de Tubuai (Tubuai)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Association Tamari’i Tana (Rurutu)
Îles Gambier
· 3ᵉ prix : 100 000 F CFP – Association Togoiti No Mamatui Bonaventure Me Paemara Agete (Gambier)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Association Te Anauga Tefau no Mangareva (Gambier)
Prix Spéciaux
· Prix spécial Tourisme : 100 000 F CFP – Association Rairoa Nui Society (Rangiroa)
· Prix Coup de Cœur : 100 000 F CFP – Association Tamanuiatea no Faie (Huahine)
· Prix Fa’atura Te Natura : 100 000 F CFP – Association A Rohi No Te Tama Haapu (Huahine)
· Prix Ta’ere Ma’ohi : 100 000 F CFP – Comité du tourisme de Maupiti (Maupiti)
Prix Spécial du Jury
· Association Jeunesse Océane no Taravari (Huahine)
· Association Te Hotu o te Tama no Maroe (Huahine)
· Association Taatiraa Tamarii Ziona (Huahine)
· Association Team Jeunesse de Parea (Huahine)
Grand Prix
· 3ᵉ prix : 100 000 F CFP – Comité du tourisme de Maupiti (Maupiti)
· 2ᵉ prix : 100 000 F CFP – Association Fare Nui Atea Village (Huahine)
· 1er prix : 100 000 F CFP – Association Terapae Ma ça (Manihi)