7ème édition de « J’embellis ma commune »

Tahiti, le 9 août 2025 - La Présidence a accueilli la cérémonie de remise des prix de la 7ᵉ édition du concours « J’embellis ma commune » qui met à l’honneur « l’engagement et la créativité des associations œuvrant à l’amélioration du cadre de vie » dans les îles.





Pour la septième édition du concours « 'J'embellis ma commune », 21 associations étaient en lice sur les 24 initialement inscrites, trois ayant été disqualifiées pour travaux non finalisés. Cette année, la thématique retenue – l’embellissement et la valorisation des portes d’entrée de nos îles – a inspiré des aménagements autour des ports, aéroports et autres points d’accès aux communes.



