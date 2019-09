PAPEETE, le 2 août 2019 - Une cérémonie commémorant le 79e anniversaire du ralliement de la Polynésie française à la France libre a eu lieu ce matin avenue Pouvana'a a Oopa en présence du Secrétaire général représentant le Haut-commissaire de la République, Eric Requet, et du président du Pays, Edouard Fritch.



Il y a 79 ans jour pour jour, le 2 septembre 1940, un corps expéditionnaire de 300 polynésiens était enrôlé afin de rejoindre les rangs de la France libre suite à l’appel du général de Gaulle. Plusieurs grandes familles de Tahiti, dont les familles Edouard, Ahnne, Bambridge, Lagarde et Martin, qui avaient soutenu les gaullistes du Comité de la France Libre (CFL), s’étaient ainsi distinguées.



La commémoration du 79e anniversaire de ce ralliement a eu lieu lundi matin présence du Secrétaire général représentant le Haut-commissaire de la République, Eric Requet, du président du Pays, Edouard Fritch et du contre-amiral Laurent Lebreton, Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.