73 tests mais aucun nouveau cas jeudi

Tahiti, le 16 avril 2020 - Aucun nouveau cas de coronavirus n'a été annoncé jeudi matin sur les 73 tests effectués la veille. Il s'agit du plus grand nombre de dépistages en une journée réalisé depuis le début de la crise du coronavirus en Polynésie française, portant le nombre total de tests à 1051. On dénombre toujours une seule personne à l'hôpital et aucun décès.