« 700 requins dans la nuit » nominé aux Emmy Awards

PAPEETE, le 1er août 2019 - Le documentaire de Luc Marescot filmé dans la passe de Fakarava « 700 requins dans la nuit » a été nominé aux célèbres Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine.



Le documentaire « 700 requins dans la nuit » -en anglais « 700 sharks at night »- tourné à Fakarava aux Tuamotu fait partie des nominés aux prochains Emmy Awards qui se dérouleront le 22 septembre à Los Angeles. C’est le réalisateur, Luc Marescot, qui a annoncé la nouvelle mercredi sur sa page Facebook.



Diffusé en 2018 au public en Polynésie et sur Arte, le documentaire suit le biologiste Laurent Ballesta et son équipe auprès de la meute de 700 raira –requins gris- dans la célèbre passe de Fakarava. Une prouesse technique et un rendu visuel assez incroyable pour ce documentaire qui figurera donc parmi les candidats aux plus célèbres récompenses de la télévision américaine.