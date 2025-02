600 personnes pour 20 postes

Moorea, le 24 février 2025 – Franc succès pour le “recrutement en job dating” à la mairie de Te’avaro à Moorea, ce lundi, puisque près de 600 demandeurs d’emploi s’y sont rendus. Le directeur général des trois enseignes représentées souhaite donner la “priorité” à l’emploi local. Mais l’affluence était telle que la mairie a dû mettre fin à la première journée prématurément suite au malaise, en raison de la chaleur, d’une personne venue candidater.



Le “recrutement en job dating” à la mairie de Te’avaro a eu un très grand succès. Près de 600 personnes s’y sont présentées dès 7 heures, ce lundi matin. Les trois entreprises réunies – Tahiti pas cher, Gémo et Tahiti maison déco, qui ont obtenu l’autorisation de l’Autorité de la concurrence de s’installer à Moorea en août dernier– proposent vingt postes aux administrés de l’île Sœur.



Le directeur général de ces enseignes, Jérôme Gualina, a été agréablement surpris de voir autant de monde répondre à leur appel. “Je ne m’attendais pas du tout à cela (…)”, confie-t-il. “Nos enseignes sont connues, on pensait qu’on allait avoir du monde, mais pas autant.”

“Notre priorité, c’est l’emploi local” Faire “le recrutement en job dating” sur place à Moorea était important pour Jérôme Gualina : “C’est avoir de la considération pour les personnes qui postulent ainsi que pour nos futurs collaborateurs”. D’autant plus qu’il a décidé de “donner la priorité” aux administrés de l’île soeur.



Mais seulement quinze ou vingt personnes feront partie des élus. “On ne va pas pouvoir choisir tout le monde”, regrette Jérôme Gualina. Il est conscient qu’il y aura “des déçus”, mais “ce qu’on voulait, c’était prioriser Moorea. Si on peut donner la priorité à Te’avaro (où seront implantés les magasin, NDLR), on le fera, mais pour le coup, sur le CV, on ne regarde pas ça. On regarde véritablement que la personne soit sur l’île et qu’elle soit compatible avec la volonté de nos enseignes.”



Le principal critère d’embauche est basé sur “le savoir-être, si la personne est souriante, qu’elle a le contact avec le client, qu’elle a envie de travailler et est dynamique, c’est ça qui est important”. Le savoir-faire se fera lors des immersions dans les magasins à Tahiti.



Le directeur général Jérôme Gualina a, comme ses six collaborateurs, mené les entretiens avec les demandeurs d’emploi. “La plus grande richesse d’une entreprise, c’est l’humain. Et si on ne participe pas à cela, on loupe quelque chose.”



Il a le sentiment d’accomplir un “devoir sociétal” puisque non seulement il va embaucher localement, mais ses enseignes vont également “pratiquer les mêmes prix qu’à Tahiti. Si on arrive à créer de l’emploi local et qu’on arrive à amener du pouvoir d’achat, on a tout gagné”.

“On a été envahi” Sandrine Teharuru de l’espace culture, insertion et développement économique et de la vie associative (Eciva) de la commune de Moorea-Maiao ainsi que ses collègues de travail étaient également présentes à Te’avaro pour venir en aide aux demandeurs d’emploi. “La plupart d’entre eux sont venus vers nous pour leur curriculum vitae et leur lettre de motivation.”



Tout comme ses collègues de travail, elle “se doutait” qu’il y aurait du monde à ce “recrutement en job dating”. Elle explique que les enseignes avaient annoncé, sur les réseaux sociaux, que leurs collaborateurs allaient venir à Moorea pour le recrutement.



Une annonce qui a également été partagée le 17 février par la commune. “Du coup, la semaine dernière on a été envahi dans les maisons de quartier et à l’Eciva (…). Et on s’est dit qu’on allait venir ici pour aider la population qui n’a pas pu faire son CV et sa lettre de motivation.”

“Sous le choc” Contrairement aux agents de l’Eciva, les élus de Moorea-Maiao, eux, ne s’attendaient pas à voir autant de monde. La 9e adjointe au maire, Heiata Voirin, assure même avoir été “sous le choc, je ne pensais pas avoir tout cet afflux”. Elle a donc essayé tant bien que mal de “gérer cette population venue en masse (…) il y a quand même 500 ou 600 personnes à l’extérieur (…). En faisant le tour, j’ai vu qu’il y en avait qui commençait à être impatients à cause de la chaleur”.



Finalement, après qu’une personne a fait un malaise, à force d’être tous serrés en attendant leur tour sous la chaleur, elle a pris la décision de prolonger le job dating ce mardi. “Il y a eu un problème à l’extérieur, une personne a fait un malaise à cause de la chaleur. Demain, je vais demander aux pompiers d’être là.”



Effectivement, aucun chapiteau ni chaises n’avaient été mis en place par la commune, considérant que c’est à la société de s’organiser car “ce n’est pas un recrutement communal”. À Tahiti, contrairement à Moorea, les communes mettent à disposition le matériel car “ce sont des jeunes de la commune qui postulent”.



Ainsi vers onze heures, le responsable de la prévention et de la sécurité à la mairie de Moorea-Maiao, Hugo Tavaitai, a demandé à la société d’arrêter le recrutement pour des mesures de sécurité au lieu de 15 heures comme prévu et d’annuler la journée de mardi.



Toutes les personnes qui n’étaient pas passées en entretien ont dû simplement remettre leur CV aux collaborateurs présents. “On est déçu car on aurait aimé recevoir tout le monde, mais on a privilégié la sécurité. On ne savait pas qu’il y aurait un engouement important, mais cela veut dire qu’il y a un attrait pour notre groupe et pour nos magasins”, assure le directeur général Jérôme Gualina. Il assure également que tous ceux qui n’ont pas été reçus recevront un appel téléphonique de leur part.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 24 Février 2025 à 19:41 | Lu 1897 fois