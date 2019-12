600 millions de Fcpf pour moderniser l'hôpital de Uturoa

Tahiti le 21 décembre 2019 - Le président du Pays, Edouard Frtich, était en déplacement samedi du côté de Raiatea où ils ont visité l'hôpital de Uturoa. L'occasion pour la direction de l'établissement de présenter les travaux importants qui seront menés en 2020 pour un investissement global de 600 millions Fcfp.



Le président Edouard Fritch et le ministre de la Santé, Jacques Raynal, se sont rendus samedi à Raiatea. Ils se sont notamment rendus à l'hôpital de Uturoa où ils ont été reçus par la direction de l'établissement. L'occasion pour cette dernière de de présenter les travaux importants qui seront menés en 2020 pour un investissement global de 600 millions de Fcfp. Les travaux envisagés permettront de réhabiliter et de mettre les bâtiments aux normes dans le cadre d’une modernisation de la structure existante.



Rappelons qu'en mars dernier un scanner et des équipements d’hospitalisation de jour de chimiothérapie ont été inaugurés à Uturoa. L’acquisition de ces nouveaux équipements et l’ouverture de la chimiothérapie délocalisée ont permis aux patients d’accéder à une offre de soins et un suivi régulier sans nécessité d’évacuation sanitaire vers Tahiti.



La délégation gouvernementale s'est également rendue au centre de détention de Raiatea où six personnes sont détenus. Cette visite a coïncidé avec la cérémonie de prière conduite par l’aumônier des prisons, Tony Paparai.



En fin de matinée, le président a par ailleurs présenté ses vœux à l’ensemble des agents de la fonction publique de la Polynésie française en poste sur l'île sacrée.