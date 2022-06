57% des plages de Tahiti propres à la baignade

Tahiti, le 8 juin 2022 – Le bureau de santé environnementale (BSE) a rendu public mercredi les analyses de la qualité des eaux de baignade de 144 points de contrôle sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et Tubuai.



Dans le cadre de ses missions de protection et de promotion de la santé de la population, le bureau de santé environnementale (BSE) (anciennement centre d’hygiène et de salubrité publique) a poursuivi en 2020 et 2021 son programme de contrôle de la qualité sanitaire des eaux de baignade en mer et en eau douce. En 2021, 1192 prélèvements ont été réalisés, permettant le classement de 114 points de contrôle sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et Tubuai.



Le rapport 2020-2021 et la carte de qualité des eaux de baignade sont disponibles sur le site internet du BSE :



Selon ce dernier, à Tahiti, sur les 51 points en mer contrôlés, 57% sont propres à la baignade, mais aux embouchures de rivière, sur les 16 points contrôlés aucun n’a donné de résultat favorable. La qualité des eaux de baignade en eau douce reste de excellente. À Moorea, sur les 12 points en mer, 67% sont propres à la baignade. À Bora Bora, la qualité des eaux de baignade reste d’excellente qualité.

le Mercredi 8 Juin 2022 à 19:21 | Lu 1123 fois