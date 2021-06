52 écoles labélisées "Génération 2024"

Tahiti, le 24 juin 2021 - Tearii Alpha, vice-président du Pays, et Christelle Lehartel, ministre de l'Éducation, ont remis, jeudi, à 52 écoles du fenua le label "Génération 2024". Lancée depuis septembre dernier dans les écoles et établissements scolaires de Polynésie, la labellisation Génération 2024 vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif, en partenariat avec la confédération du sport scolaire.



Avec Teahupoo retenu comme spot officiel des épreuves de surf pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, le Pays a souhaité surfé sur la vague en mettant en place le label "Génération 2024". Lancée depuis septembre dernier dans les écoles et établissements scolaires de Polynésie, la labellisation Génération 2024, initiée par le ministère de l’Éducation, celui de l’Agriculture et celui de la jeunesse et des sports, ainsi que par le Vice-rectorat et le comité olympique de la Polynésie française (COPF), vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif, en partenariat avec la confédération du sport scolaire.



Lorsqu’ils déposent leur candidature pour devenir Label Génération 2024, les écoles et établissements scolaires déclarent partager l’ambition de mettre plus de sport dans la vie de leurs élèves et adhérer à une méthode de co-construction avec le mouvement sportif et leur commune respective.



Au total, 52 écoles et établissements ont reçu leur label, dont : trois "or", obtenus par l’école de Teavaro et les collèges de Arue et de Mahina, onze "argent", obtenus par l’école de Tamahana, les groupes scolaires Val Fautaua et Nuutafaretea, le CJA de Vaiare, les collèges de Henri Hiro, de Papara, de Huahine, de Rurutu et de Mataura, le lycée polyvalent de Tuianu Le Gayic de Papara et le lycée agricole de Opunohu, et 38 bronze, spécialement dans les écoles et établissements scolaires de la Presqu’île de Tahiti et des îles éloignées.