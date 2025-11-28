

50kg de cocaïne découverts sur l’île de la Passion-Clipperton

Tahiti le 23 décembre 2025. Un bâtiment de la marine nationale découvre près de 50kg de cocaïne sur l’île de la Passion-Clipperton.



Entre le 23 et le 25 novembre 2025, dans le cadre d’une mission de défense des intérêts de la Nation en mer et de surveillance maritime au sein de la zone économique exclusive de la Polynésie française (ZEE PF) puis de l’île de la Passion-Clipperton, un bâtiment de la marine nationale a découvert 39 ballots suspects échoués sur le rivage de cette île.



Les tests réalisés à bord du bâtiment de la marine nationale sur cette drogue qui n’était pas destinée à la Polynésie se sont révélés positifs à la cocaïne et ont conduit le bureau « Action de l’État en mer » des zones maritimes Polynésie française et Pacifique à informer le Parquet de Papeete, l’OFAST de Papeete ainsi que le Parquet de Paris, compétent pour ce territoire ultramarin. Ce dernier a saisi la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris.



La pesée des ballots a permis d’estimer leur poids global à 46 kilogrammes. Ceux-ci ont été placés sous scellés administratifs dans un local sécurisé à bord du bâtiment, avec les échantillons des tests effectués.



À leur retour à quai, les ballots ont été remis à l’OFAST de Papeete, conformément aux orientations définies par la JIRS de Paris. La drogue sera ensuite détruite par les forces de sécurité intérieure.



Les forces armées en Polynésie française sont pleinement mobilisées, aux côtés des différents services et administrations de l’État coordonnés dans le cadre de l’action de l’État en mer, sous l’autorité du Premier ministre, pour lutter contre les activités illicites, dont le narcotrafic.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 23 Décembre 2025




