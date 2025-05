50e projection éco-citoyenne au parc Paofai le 7 juin

Tahiti, le 4 mai 2025 – La Brigade Verte, qui œuvre pour la cause environnementale notamment en faisant de la sensibilisation auprès du jeune public, organise le 7 juin sa 50e projection éco-citoyenne au parc Paofai. Un rendez-vous anniversaire, qui devrait, comme les précédents, rencontrer un fort succès.





Depuis 19 ans, l’association Brigade Verte Tahiti œuvre sans relâche pour sensibiliser la jeunesse polynésienne à l’éco-citoyenneté à travers des actions concrètes et porteuses de sens. Parmi les initiatives phares : l’opération “Défi pour la Terre” qui a recueilli plus de 78000 signataires en Polynésie, les campagnes de dépollution “Clean Up Day” et “Eco Warrior” ou encore les nombreuses campagnes de plantation “Aux Arbres Citoyens !”.



Désireuse de renforcer les liens intergénérationnels et de fédérer toujours plus largement autour de la cause environnementale, la Brigade Verte a lancé un événement populaire unique avec des animations ludiques et éducatives suivies, au coucher du soleil, d’un moment magique pour les familles avec une projection en plein air sur un écran géant (de 120 m²).



Le succès a été immédiat. Ces projections éco-citoyennes sont bien plus qu’un simple divertissement : elles éveillent les consciences, favorisent la rencontre, suscitent le dialogue et renforcent le tissu social. Elles deviennent un véritable lieu d’échange et de partage, où chaque spectateur repart avec une nouvelle inspiration pour agir en faveur de l’environnement.



Le samedi 7 juin, la Brigade Verte célébrera avec fierté sa 50e projection éco-citoyenne au parc Paofai. Un événement symbolique, qui viendra clore en beauté les Journées mondiales de l’environnement et des océans organisées en Polynésie française, du 2 au 7 juin.



Depuis la toute première séance en 2010, près de 200 000 spectateurs ont assisté à ces rendez-vous sous les étoiles. Ce succès populaire, c’est aussi celui des nombreux partenaires publics et privés qui soutiennent fidèlement l’association depuis sa création, permettant ainsi de maintenir la gratuité de ces événements. Cette belle dynamique, nourrie par la fidélité du public et le soutien des institutions, donne à la Brigade Verte l’élan nécessaire pour poursuivre, avec passion et détermination, sa mission au service de l’environnement et du bien-vivre collectif.