

500 deux-roues pour le tere fa’a’ati ia Moorea

Moorea, le 4 janvier 2026 - Près de 500 deux-roues ont participé vendredi au traditionnel tere fa‘a’ati ia Moorea. L’objectif était, une fois encore, de sensibiliser la population à la sécurité routière et aux comportements à risque, d’autant plus que la commune de Moorea-Maiao, organisatrice de l’événement, a enregistré cinq décès sur les routes en 2025.



La commune de Moorea-Maiao, avec ses partenaires tels que le contrat de ville et la gendarmerie nationale, a organisé vendredi son traditionnel tere fa’a’ati ia Moorea. Près de 500 deux-roues et quelques dizaines de voitures étaient présents à 10 heures à la salle omnisports de Papetoai.



Comme chaque année, l’objectif était de sensibiliser la population, en particulier les jeunes, à la sécurité routière ainsi qu’aux comportements à risque. C’est ce qu’a tenu à rappeler Hugo Tavaitai, organisateur de l’événement au sein de la municipalité, juste avant le départ des véhicules. “Ce tere fa‘a’ati à Moorea nous permet de faire encore de la sensibilisation. Je rappelle qu’en 2025, il y a eu 31 morts sur les routes de Tahiti et de Moorea. Et pour Moorea, cinq de nos jeunes sont décédés. C’est donc ce chiffre-là que nous voulons absolument faire baisser. Nous n’y arriverons pas seuls. Ce sera avec vous”, a-t-il insisté devant cette jeunesse.



“C’est avant tout un problème de comportement. Si on ne change pas de comportement, si on ne respecte pas les règles, alors il y a des accidents. Nous souhaitons vraiment que cette journée se passe dans de bonnes conditions. C’est pour cela que nous l’organisons tous les ans, en y consacrant les moyens nécessaires. L’objectif est vraiment de changer les comportements.”



Le convoi s’est ensuite dirigé vers Haapiti, en faisant une pause à Nuuroa, avant d’arriver à Vaiare vers 12 heures. C’est là que plusieurs animations de sensibilisation à la sécurité routière ont été organisées, comme le concours du plus bel engin ou des questionnaires sur le code de la route, avec à la clé plusieurs lots offerts aux plus méritants.



Le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, a tenu à être présent pour participer à cette action de sensibilisation. “Il est très important d’organiser chaque année ce tour de l’île afin de rappeler à la population, en particulier aux jeunes, le respect du code de la route ainsi que la réglementation routière. Je pense que nos jeunes écoutent, puisqu’il n’y a eu aucun accident pour ce Nouvel An. Nous allons continuer à faire de la sensibilisation. Nous avons un service chargé de la prévention routière pour cela”, a-t-il réagi.



“À nous de montrer l’exemple”



Parmi les participants, il y avait Heimana Maueau, un habitant d’Afareaitu. “Je participe à cette journée comme les autres années. Il est important quand même de sortir de la maison, et de voir aussi les amis et la jeunesse. C’est notre avenir et c'est à nous justement de leur montrer l'exemple. C’est important quand même de les accompagner. En ce qui concerne la sécurité routière, les mūto'i font leur boulot et font ce qu’ils peuvent.”



Maruarii Roustan, originaire de Papetoai, est aussi un habitué de ce tere fa’a’ati ia Moorea. “On participe à ce tour de l’île pour voir et rencontrer d’autres jeunes. C’est profitable pour tout le monde. Le tour s’est bien passé, sans aucun débordement. Je remercie particulièrement ceux qui sont venus de Tahiti. Je suis venu avec un de mes fils et mes deux frères. Je pense que les habitants ne respectaient pas bien le code de la route durant les dernières années. Mais ils ont très bien respecté cette année, par contre. La gendarmerie et la police municipale font bien leur travail aussi”, a-t-il affirmé.





Rédigé par Toatane Rurua le Dimanche 4 Janvier 2026 à 16:46 | Lu 359 fois



